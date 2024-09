„Divine Destiny” Joanny Boczar. Nie uciekniesz przeznaczeniu

Reputacja Cassie oraz przyszłość na studiach medycznych są zagrożone, gdy zostaje zdradzona przez chłopaka. Opinia publiczna jest bezlitosna i tylko czeka na tego rodzaju sensacje. Cassie musi zrobić wszystko, żeby to naprawić. Czy pomoże jej były przyjaciel z dzieciństwa? A może pojawi się ktoś inny? Pełen sekretów szkolny playboy, który zaproponuje Cassie układ nie do odrzucenia. Jeśli tak, to pokaże jej coś, czego do tej pory nie znała – świat pełen brutalności i cierpienia.

Fragment książki „Divine Destiny”

– Kto ci powiedział, że mnie to męczy? A może mi się to podoba? Może lubię rano po ciebie przyjeżdżać. Może lubię być blisko i cię dotykać. Może nie chcę, żeby ktoś się przy tobie kręcił – nie dokończył, gdy wpadłam na ścianę. Podszedł jeszcze o krok, ułożył jedną z dłoni na moim biodrze, a drugą odgarnął jeden z opadających kosmyków. – Może chcę cię całować – wyszeptał mi do ucha.

Przyłożył rozgrzane usta do mojej szyi i zostawił na niej kilka mokrych pocałunków. Dreszcz przeszedł po moim ciele, pozostawiając gęsią skórkę. Zrobiło mi się duszno, gdy poczułam ciepły oddech na szyi. Jego słowa i gesty rozpalały mnie od środka.

Joanna Boczar. Młoda autorka i pasjonatka psychologii, szczególnie zainteresowana zdrowiem psychicznym. Studiowała pedagogikę, a obecnie rozwija swoje zainteresowania w kierunku mediów i marketingu z komunikacją wizerunkową. Miłośniczka psów oraz muzyki, szczególnie twórczości Shawna Mendesa, Chase Atlantic oraz The Neighbourhood. Przygodę literacką rozpoczęła w 2023 roku na platformie Wattpad, gdzie opublikowała pierwszą książkę, opartą na osobistych doświadczeniach i obserwacjach. Ceni spokój i harmonię, dlatego unika zgiełku wielkich miast.

