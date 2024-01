Autorka „Ezoteryki dla rozważnych” zabiera nas w podróż przez różne dziedziny, takie jak reiki, runy, jasnowidzenie, rytuały czy litoterapia. Ale uwaga, to nie jest zwykły przewodnik! Tutaj ezoteryka spotyka się z racjonalnym spojrzeniem. Z jednej strony doceniamy głęboką mądrość i tradycję, z drugiej – zadajemy pytania, podajemy w wątpliwość, analizujemy. Bo przecież wszystko się zmienia, więc i ezoteryka musi podążać za duchem czasu.

Katarzyna Południak nie odrzuca w całości starych metod, ale proponuje spojrzeć na nie na nowo. I tu pojawia się sedno – nawet największy sceptyk czasami zerka na horoskop czy zastanawia się nad znaczeniem swojej daty urodzenia bądź imienia. Książka pokazuje, że ezoteryka nie musi być sprzeczna z racjonalnym myśleniem.

„Ezoteryka dla rozważnych” to nie tylko lektura dla zagorzałych fanów tajemniczych nauk, ale także dla tych, którzy chcą spojrzeć na nie z odrobiną zdrowego rozsądku. Dla romantyków i dla rozważnych – każdy znajdzie tu coś dla siebie. Ta książka to zaproszenie do rozmowy, refleksji, a może nawet do małej rewolucji w myśleniu o ezoteryce.

Katarzyna Południak. Astrolożka, numerolożka i tarocistka z trzydziestoletnim doświadczeniem. Prowadzi życie nie mniej barwne niż karty, które stawia. Marzyła o podróżach kosmicznych i chciała studiować fizykę. Jednak zamiast gwiezdnych przestworzy odkryła fascynację ludzkim umysłem i przeniosła się na psychologię. Ezoteryka zawładnęła jej życiem tak bardzo, że nie wyobraża sobie dnia bez wróżenia z kart tarota czy sprawdzenia, jak układają się planety. Otoczona gromadą psów i kotów, spełnia się jako ich opiekunka oraz córka, żona, matka i doradczyni duchowa.

Książka „Ezoteryka dla rozważnych. Ale romantyczni też mogą przeczytać”, Katarzyny Południak dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 24 stycznia.