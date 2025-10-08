Horror w podwarszawskiej wsi. „Noc zagłady” ­, thriller Justyny Jelińskiej

Myślisz, że zło jest gdzieś daleko, a twoja okolica to spokojne miejsce? Pamiętaj, czasem łatwiej zobaczyć ducha, niż odkryć przerażającą prawdę o tych, którzy mieszkają tuż obok. „Noc zagłady” ­ mroczny thriller Justyny Jelińskiej burzy poczucie bezpieczeństwa...

Mała podwarszawska wieś Wieszczów powoli się wyludnia. Zrażeni brakiem perspektyw i dojmującą nudą mieszkańcy stopniowo porzucają to ponure miejsce.

Kiedy pojawia się pomysł, by zorganizować Wielkie Święto Duchów, mieszkańcy Wieszczowa widzą w nim szansę. Ta widowiskowa impreza mogłaby nie tylko zjednoczyć społeczność, lecz także przyciągnąć tłumy spragnionych klimatycznej rozrywki przyjezdnych. Nie wszyscy jednak podzielają ten zapał. Czy to tylko uprzedzenia? A może ktoś doskonale wie, że w taką noc prawdziwe demony budzą się... w ludziach?

Baw się, póki, jeszcze możesz...

 „Noc zagłady” - ten mroczny thriller Justyny Jelińskiej zburzy twoje poczucie bezpieczeństwa. Myślisz, że zło jest gdzieś daleko, a twoja okolica to spokojne miejsce? Pamiętaj, czasem łatwiej zobaczyć ducha, niż odkryć przerażającą prawdę o ludziach, którzy mieszkają tuż obok.

Justyna Jelińska. Zadebiutowała powieścią Przeklęty dar, jednak największe uznanie czytelników zdobyła jako autorka serii thrillerów Sąsiadka, Zdążyć przed śmiercią i W głuszy, których akcja rozgrywa się w Trzebieży. Dyplomowana wizażystka, pasjonatka książek, tatuażu, klasycznego rocka, świec i wosków zapachowych. Uwielbia dziergać na drutach. Marzy o domku na Mazurach, gdzie będzie pisać książki, patrząc na jezioro.

Thriller „Noc zagłady” Justyny Jelińskiej dostępny w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 15 października.

