Kiedy zło czai się w lesie... Thriller „W głuszy” Justyny Jelińskiej

Życie w malowniczej Trzebieży toczy się niespiesznie. Trójce przyjaciół czas jednak płynie w nieco innym rytmie. Anna Jankowska po trudnych życiowych doświadczeniach ma szansę na kolejną miłość. Mieczysława Zarzycka i Kamil Kier próbują rozwiązać sprawy, które ktoś usiłuje zamieść pod dywan.

Zaangażowani w nową zagadkę szukają powiązań męża Mieci z tajemniczą, ukrytą głęboko w lasach osadą, o której krążą legendy. Im bardziej zagłębiają się w śledztwo, tym mroczniejsze sekrety wychodzą na jaw i tym większe grozi im niebezpieczeństwo. I czują, że już nie mogą nikomu zaufać... Czy osada naprawdę istnieje?

Zło mieszka w głuszy, a wraz z nim ciemność, tajemnice i śmierć. Poznaj fragment książki „W głuszy”.

[...] Osada była cicha i spokojna. Snop księżycowego światła otulał delikatną łuną wysoki krzyż, który był niemym świadkiem składania ofiar. Zakrwawione ciała, dudniące z przerażenia serca młodych kobiet, odgłosy kaźni... Gdyby mógł szepnąć choć słowo, opowiedziałby o przerażeniu i krzyku, jaki wydobywały z siebie ofiary tuż przed śmiercią.

Brodaty mężczyzna odsunął się, by przepuścić przybysza. Coś jednak nie dawało mu spokoju. Tylko co to mogło być? Księżycowa poświata oświetliła sylwetkę sterczącą przed wejściem. Twarz mówiła wszystko. W osadzie znów zaczną się kłopoty. [...]

Justyna Jelińska. Każdą wolną chwilę spędza na czytaniu książek, a wiele na pisaniu. Pasjonatka gotowania, tatuażu, klasycznego rocka i wosków zapachowych. Żona, mama Jowity i psiego synka o imieniu Majlo. Uwaga! Mieszka w podwarszawskiej wsi.

