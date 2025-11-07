Jacek Bromski powraca na polską prowincję: Kroniki Królowego Mostu

Mieszkańcy wsi Królowy Most stają przed nie lada wyzwaniem. Wszystko z powodu historycznego znaleziska – dokumentu, w którym król Jan Kazimierz nadaje miejscowości prawa samodzielnego księstwa. Olaboga!

Proboszcz Antoni, komendant Wołkowyski, profesor Nasiłko i inni muszą coś zrobić z niepodległością, która na nich spadła. I robią...

Polska codzienność oglądana przez szkło powiększające białostockiej prowincji bawi i gwarantuje świetną zabawę. Nie zabraknie bimbru, zakąski, prostej filozofii życiowej i niezbywalnych rodzimych przywar. To opowieść nie tylko dla miłośników filmowej serii U Pana Boga... oraz pięknego Podlasia.

JACEK BROMSKI. Reżyser, scenarzysta, producent filmowy. Studiował malarstwo w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim i reżyserię w Szkole Filmowej w Łodzi. Twórca cenionych filmów: Zabij mnie glino, Sztuka kochania, Dzieci i ryby, Kariera Nikosia Dyzmy. Laureat wielu nagród filmowych, współtwórca oraz kierownik artystyczny Studia Filmowego „Zebra”, założyciel Studia Munka, działającego w ramach Stowarzyszenia Filmowców Polskich, którego przez niemal trzy dekady był prezesem.

Ogromną popularność przyniosła mu realizowana od 1998 roku podlaska saga, składająca się z filmów i seriali: U Pana Boga za piecem, U Pana Boga w ogródku, U Pana Boga za miedzą i U Pana Boga w Królowym Moście.

Książka „Kroniki Królowego Mostu” Jacka Bromskiego dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 12 listopada