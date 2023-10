Kiedy w progu mieszkania Kseni zjawia się jej przyjaciel gej i oznajmia, że został wyeksmitowany, Ksenia przyjmuje go pod swój dach. Oboje są na życiowym zakręcie i pragną miłości. Jednak powoli tracą nadzieję na prawdziwe uczucie. Zakładają się, że w ciągu miesiąca znajdą partnerów.

Dopingowani przez przyjaciółki: Blankę, dziennikarkę radiową i telewizyjną, oraz Natalię, która planuje ślub, wyruszają na pełną niespodzianek i zwrotów akcji przygodę. Przed nimi szalone randki i spotkania z całą plejadą mężczyzn, zarówno tych intrygujących, jak i nieco dziwacznych.

Fragment książki „Jeden miesiąc na miłość” Gabrieli Gargaś

Bo są takie zakochania, które nie mają racji bytu. Z których człowiek długo później się zbiera. Kawałek po kawałeczku, żeby potem powstała z tego całość. A i tak ta całość będzie miała w sobie pewne rysy, załamania, pęknięcia, których nie da się już zszyć. Wiedziała jednak, że między nimi nie mogło być niczego więcej. Byli zbyt różni. On miał swój świat, a w nim dzieci i żonę, a ona swój. Miała swoje cele, swoje marzenia, które nie pasowały do jego życia.

Głęboki wdech i wydech pomógł jej się uspokoić. Może nie teraz, może nie jutro, ale kiedyś będzie gotowa, by myśleć o nim bez emocji. Adele wciąż śpiewała o bólu, stracie, lecz także o sile i możliwościach znalezienia własnej drogi. Blanka rozumiała, że musi dać sobie czas na gojenie ran, na akceptację tego, co się stało. Nie wiedziała, co przyniesie przyszłość, ale wierzyła, że jakoś to będzie. Bo na początku tak cholernie boli, ale z czasem jakoś człowiek zaczyna się trzymać.

To jest ten stan pomiędzy „chujowo” a „przetrwam dzień”. A potem następuje taka chwila, że człowiek przestaje płakać i zaczyna żyć. Inaczej, bo bez niego. Na ten moment Blanka nie mogła sobie wyobrazić tego „bez niego”. I niby nic ich przecież nie łączyło, bo to, co między nimi się wydarzyło, to kilka rozmów, przelotne uśmiechy, spojrzenia w oczy. A jednak czasem to więcej niż związki, które trwają latami.

Gabriela Gargaś. Autorka bestsellerowych książek obyczajowych, uwielbia pisać historie, które bawią i wzruszają. Ma na koncie ponad trzydzieści powieści ciepło przyjętych przez Czytelniczki. Niepoprawna optymistka, która pisze codziennie, a jej budzik dzwoni o czwartej rano. Ma usposobienie indywidualistki. Lubi pierogi, czarną kawę oraz mężczyzn z poczuciem humoru. Dlatego prowadzi przebojowy podcast Jak baba z chłopem.

Książka „Jeden miesiąc na miłość” Gabrieli Gargaś dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera książki 25 października.