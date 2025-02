Już kilka tysięcy Polaków spełniło swoje marzenie o wydaniu książki. Empik Selfpublishing podsumowuje 2024 rok

Już w pierwszych miesiącach platforma umożliwiająca dystrybucję książek przyciągnęła nie tylko debiutantów i aspirujących pisarzy, ale także doświadczonych autorów. W 2023 w ramach Empik Selfpublishing swój thriller „Diabeł” wydał Robert Ziębiński. Rok później tytuł ten doczekał się kinowej adaptacji. W 2024 swój literacki debiut zrealizował z Empik Selfpublishing Marcin Okoniewski (znany na YouTube pod pseudonimem „Okoń w sieci”), który w minionym roku był także ambasadorem usługi. Jego „Lato dni ostatnich” było trzecią najchętniej kupowaną papierową książką dystrybuowaną za pośrednictwem Empik Selfpublishing. Tytuł uzyskał także nominację w plebiscycie Książka Roku 2024 Lubimy Czytać w kategorii Najlepszy Debiut.

Sukcesywny rozwój katalogu

Obecnie w sprzedaży dostępnych jest ponad 6 tys. tytułów twórców, którzy wzięli sprawy w swoje ręce i zdecydowali się na publikację książki za pośrednictwem platformy. 33% katalogu Empik Selfpublishing stanowią poradniki i książki dot. rozwoju osobistego. Gatunek ten zdetronizował literaturę obyczajową, która była „numerem 1” jeszcze na początku roku (obecnie #2). Na miejscu 3. znalazły się pozycje dla dzieci i młodzieży. Kryminał i thriller - wiodące prym w ofercie polskich wydawców - na platformie Empik Selfpublishing znalazły się dopiero na 6. miejscu.

Wśród udostępnionych do dystrybucji formatów dominują – stosunkowo najłatwiejsze w samodzielnym przygotowaniu - ebooki (85%). Na profesjonalny skład i wydanie książki papierowej decyduje się 9% autorów, a audiobooki stanowią 6% oferty.

Poszerzenie kanałów dystrybucji

Platforma selfpublishingowa stanowi część omnikanałowego ekosystemu sprzedażowego Grupy Empik, co umożliwia autorom decydującym się na tę formę współpracy dotarcie do kilkumilionowej bazy odbiorców zainteresowanych literaturą.

- Empik Selfpublishing to nie tylko polska odpowiedź na ogólnoświatowy trend selfpublishingu. To przede wszystkim szansa dla niezależnych twórców, by zbudować lub znacząco poszerzyć grono odbiorców – podkreśla Kaja Królikiewicz, Empik Selfpublishing Manager. Publikowane tytuły trafiają na Empik.com, a wybrane pozycje można też nabyć w salonach Empik. Dodatkowo od 2024 r. cyfrowe wersje książek wydanych za pośrednictwem Empik Selfpublishing można tez kupić na virtualo.pl.

Istotnym kanałem dystrybucji treści cyfrowych pochodzących od niezależnych autorów pozostaje też aplikacja Empik Go. Tylko w 2024 r. abonenci aplikacji Empik Go spędzili ponad 228 tysięcy godzin na czytaniu i słuchaniu tytułów dystrybuowanych przez Empik Selfpublishing, co przełożyło się na realny dochód twórców.

Rozwój usług dodatkowych

Platforma oferuje całościowe wsparcie w procesie przygotowania książki do wydania. Autorzy znajdą na platformie kontakty do osób i firm zajmujących się korektą, redakcją i składem. W ciągu ostatniego roku poszerzyła się lista usług dodatkowych oferowanych i świadczonych przez Empik Selfpublishing: do oferty dodano nagranie audiobooka, projektowanie okładki, oraz darmową konwersję plików do ebookowego formatu EPUB.

- Formą wsparcia debiutujących autorów, które daje nasza platforma, są też darmowe warsztaty i konkursy. W 2024 do konkursu literackiego Empik Selfpublishing zaprosiliśmy młodych twórców piszących w gatunku Young Adult. – dodaje Królikiewicz. Swoją powieść zdecydowało się na niego wysłać ponad 100 osób, a zwyciężczyni, Justyna Kowalczyk, ze wsparciem Empiku opublikowała książkę „Koziorożce (nie) pasują do Byków”. Tytuł o perypetiach nastoletniej Niny, zodiakary która próbuje ułożyć swoje życie miłosne przy pomocy horoskopów, spotkał się z ciepłym przyjęciem czytelników.

Bestsellery Empik Selfpublishing

Sprzedażowym numerem 1 minionego roku został tytuł „Sztuczna zastawka serca, czyli życie z zegarkiem” znanego twórcy internetowego Karola Pęciaka. Zmagający się z chorobą serca autor na 48 stronach opisał swoje życie po operacji serca. Zmarł wkrótce po premierze książki.

W top 5 najchętniej czytanych pozycji znalazły się jeszcze: debiutancka, autobiograficzna historia Piotra Latały „Cichy dom za furtką” i „Związki De Luxe” Piotra C., autora takich hitów jak „Gwiazdor” czy „Pokolenie Ikea”.

W 2025 roku twórcy usługi zapowiadają uruchomienie na platformie kolejnych udogodnień, które pomogą autorkom i autorom jeszcze łatwiej i szybciej opublikować swoją książkę w każdym z trzech formatów: jako ebook, audiobook i książka do druku. W planach jest też oddanie w ręce pisarzy narzędzi marketingowych. Pomogą one użytkownikom promować ich tytuły (uwzględniając działania w ekosystemie Empiku i poza nim). W tym roku zarejestrowani na platformie twórcy mogą się także spodziewać nowego konkursu literackiego oraz szeregu warsztatów z zakresu creative writingu i procesu wydawniczego.

i Autor: materiały prasowe Empik