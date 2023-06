Konflikt Urszuli i Budki Suflera. O co poszlo? Historia z Koprem

W zeszłym tygodniu Sławomir Koper opisywał burzliwe losy współpracy Izabeli Trojanowskiej i Budki Suflera. Poznaliśmy nieznane kulisy powstania nieśmiertelnego przeboju "Wszystko czego dziś chcę" oraz konfliktu, który doprowadził potem do zakończenia współpracy między artystką a zespołem. Podobnie zakończyła się przygoda Budki Suflera z Urszulą, choć trzeba przyznać, że nie przebiegała aż tak dramatycznie, choć zakończenie wzbudza niesmak. - Była bardziej lubiana przez zespół i nie popadała w gwiazdorską manierę, choć regularnie się spóźniała, co doprowadzało Romualda Lipkę do szewskiej pasji. Zachowywała się jak normalna rockandrollowa dziewczyna, można z nią było pogadać o wszystkim, a dla członków zespołu była po prostu kumplem. Pili razem wódkę i opowiadali sobie sprośne dowcipy, a gdy ktoś przy Urszuli zabluzgał, to artystka w ogóle się nie rumieniła, tylko odpowiadała własną wiązanką wulgaryzmów - opowiada o barwnych losach wokalistki Sławomir Koper, autor książki "Przeboje PRL". Jednak współpraca piosenkarki i Budki Suflera zakończyła się. Kto i o co miał do kogo żal - w najnowszym odcinku vloga "Historia z Koprem".

i Autor: Materiały prasowe Przeboje PRL Link: https://vivelo.pl/przeboje-prl-ksiazki?utm_source=facebook&utm_medium=organic&utm_campaign=wwwsepl&utm_content=post-link