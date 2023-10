Ktoś zabija w imię Boga czy się za niego uważa? „10 przykazań” Roberta Kilena.

Miały być zwierzenia przyjaciółek, dobre wino i szum morza w tle, zamiast tego nocą w hotelu rozlegają się dziwne krzyki. Rano Anna Krolen dowiaduje się, że w pokoju obok popełniono morderstwo. To dopiero początek serii zabójstw dokonanych w podobny, bestialski sposób. Morderca za każdym razem zostawia przy ofiarach wypisane krwią jedno z przykazań.

Czy to naprawdę zbrodnie na tle religijnym, czy ktoś chce sprowadzić policję na fałszywy trop? Kiedy ginie znany w Gdyni polityk i inwestor, sprawę zaczyna badać ABW. Szef służb specjalnych nie chce, żeby informacje wyciekły do gazet, prosi więc Furię o pomoc. Tymczasem morderca nie próżnuje. A przecież piąte przykazanie to „Nie zabijaj”... Czy oprawca się opamięta? Czy też zacznie działać szybciej, by dokończyć swoje dzieło?

Fragment kryminału „10 przykazań” Roberta Kilena

– „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną!”, tak nam powiedział Pan. I tego powinniśmy się trzymać. A ty co? Sam siebie zrobiłeś bogiem! Plugastwo! Bluźnierstwo! Wstyd! Słyszysz, co narobiłeś?! Teraz muszę działać. Muszę zacząć. A Bóg mi świadkiem, jeśli nie musiałbym, tobym nawet nie zaczynał. Rozumiesz, co narobiłeś swoim zachowaniem?!

Mężczyzna w fotelu, wciąż otumaniony, powoli zaczynał rozumieć, do czego zmierza szaleniec. Zwłaszcza gdy zobaczył w jego dłoni coś na kształt miecza. A może to była maczeta? Wzrok mu się jeszcze rozjeżdżał. Rozmywał. Nie był całkiem ostry. I taki pozostał. Do końca. Do czasu, aż zapadła ciemność.

– Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną! – wrzasnął oprawca i zamachnął się ostrzem. Głowa siedzącego w fotelu spadła na dywan. – Najtrudniej jest zacząć – dokończył morderca już cichym, beznamiętnym, spokojnym głosem.

Robert Kilen. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Był pierwszym prezenterem polskiej MTV, ale najlepiej znamy jego głos – przez lata pracował w czołowych stacjach radiowych. Pisał też scenariusze programów telewizyjnych, prasa regularnie publikuje jego teksty i felietony.

Jako pisarz zadebiutował kilka lat temu powieścią sensacyjną Krew Illapa. Także jego kolejne książki – Czart i Ogień jeziora – zostały docenione przez czytelników. 10 przykazań to druga po 10 plagach powieść z dziennikarką Furią w tle.

