Mercedes Ron – fenomen literatury młodzieżowej na 28. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie

Mercedes Ron, jedna z najpopularniejszych autorek literatury young adult, powraca z nową historią o namiętności, lojalności i niełatwych wyborach serca. W „Tell Me Softly” Kamila Hamilton staje przed uczuciowym dylematem, gdy w jej życiu znów pojawiają się bracia Di Bianco — Thiago i Taylor. Dwaj mężczyźni, jedna przeszłość i emocje, które trudno okiełznać.

Autorka bestsellerowej Trylogii Winnych, której ekranizacje podbiły Prime Video, po raz kolejny udowadnia, że potrafi mówić o miłości tak, jak nikt inny. W październiku Mercedes Ron spotka się z polskimi czytelnikami podczas 28. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, by promować swoją najnowszą powieść „Tell Me Softly”.

Mercedes Ron na 28. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie!

Sobota (25.10), godz. 11:00 - 12:00 Scena w Hali Dunaj – spotkanie z Mercedes Ron

Sobota (25.10), godz. 12:00 - 15:00 Hala namiotowa Karpaty, Strefa 1 – podpisywanie książek

Poznaj bohaterów „Tell me softly” - nowej powieści bestsellerowej autorki Trylogii Winnych

Kamila Hamilton miała wszystko pod kontrolą… przynajmniej tak myślała do czasu, gdy bracia Di Bianco znów pojawili się w jej świecie i wywrócili go do góry nogami.

Thiago — z którym przeżyła swój pierwszy pocałunek.

Taylor — który zawsze stał u jej boku.

Ich powrót sprawił, że pozornie doskonałe życie Kami zaczęło chwiać się w posadach. Już nie jest niewinną dziewczyną sprzed lat. Odkąd wyjechali, tak wiele się zmieniło...

Czy Kamila oprze się obecności Thiaga?

Co się wydarzy, gdy Taylor zacznie patrzeć na nią inaczej niż kiedyś?

Czy wszystko ponownie rozpadnie się na tysiąc kawałków?

Mercedes Ron: Ukończyła Wydział Komunikacji Audiowizualnej na Uniwersytecie w Sewilli. Mieszka i tworzy w tym mieście do dziś. W połowie 2015 roku zaczęła pisać na platformie Wattpad pierwszą część Trylogii winnych. Moja wina trafiła do sprzedaży w marcu 2017 roku. Kilka miesięcy później ukazała się druga część – Twoja wina, a w lipcu kolejnego roku – Nasza wina. Trylogia okazała się wielkim sukcesem autorki.

Książka „Tell me softly” Mercedes Ron dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 15 października.