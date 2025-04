Michał Fajbusiewicz przesłucha Roberta Małeckiego podczas śledztwa na żywo!

„Jelita - kręta droga do zdrowia. Prosty sposób na lepsze życie” poradnik Joanny Zielewskiej

Empik Go i Wydawnictwo Literackie zapraszają miłośników kryminałów i true crime na śledztwo na żywo – „Sprawę Rumora”. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się już 15 kwietnia o godz. 19.00 w Klubie Empik przy Marszałkowskiej w Warszawie w ramach nowego formatu Klub Kryminalny, który wciągnie publiczność w wir kryminalnej zagadki. Spotkanie towarzyszy premierze superprodukcji audio Empik Go na podstawie najnowszej powieści Roberta Małeckiego „Rumor”. Zapowiada się wieczór pełen adrenaliny – odegrane zostaną sceny z przesłuchań z udziałem aktorów – m.in. Tomasza Schuchardta, samego autora oraz legendy polskiej telewizji – Michała Fajbusiewicza.

Publiczność będzie mogła na żywo obserwować emocjonujące sceny przesłuchań w sprawie morderstwa, inspirowane najnowszą powieścią jednego z najbardziej poczytnych i cenionych polskich autorów kryminałów, Roberta Małeckiego. W rolach głównych wystąpią: Tomasz Schuchardt jako Rumorowski, Tomasz Sobczak jako Zgonowicz, Julia Borkowska jako córka Zgonowicza oraz sam autor Robert Małecki, który wcielił się w jedną z postaci również w superprodukcji audio Empik Go.

Thriller, który zapamiętasz na długo – Mocno śpij – J.H. Markerta Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Gościem specjalnym i jedną z kluczowych postaci przesłuchania będzie Michał Fajbusiewicz, dziennikarz śledczy, twórca legendarnego programu TV „997” oraz zdobywca Bestsellera Empiku 2024 za podcast „Zbrodnie, które nie dają mi spokoju”. Współtwórczynią i autorką scenariusza wieczoru jest reżyserka słuchowiska „Rumor”, Jolanta Gwardys.

Po części performatywnej odbędzie się rozmowa z uczestnikami śledztwa, a następnie autor będzie podpisywał swoje książki. Każdy uczestnik wydarzenia otrzyma też zestaw gadżetów.

Wydarzenie odbędzie się w kameralnym Klubie Empik usytuowanym na poziomie -1 w Empiku przy ul. Marszałkowskiej 99 w Warszawie.

Klub Kryminalny daje niepowtarzalną okazję spotkania na żywo i poznania autorów bestsellerowych kryminałów i największych twórców polskich podcastów kryminalnych, a także osób zawodowo zajmujących się tematami zbrodni – kryminologów, w tym profilerów i psychologów sądowych oraz śledczych. Każde spotkanie będzie też okazją do przeżycia mocnych wrażeń, bowiem goście będą mogli na żywo obejrzeć i posłuchać aktorów odgrywających dramatyczne sceny z realizowanych przez Empik Go superprodukcji i podcastów z wątkami zbrodni.

Materiały promocyjne