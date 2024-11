i Autor: Baranowski Michał/AKPA, Materiały prasowe

Strefa książek

Najbardziej tajemnicza książkowa premiera roku. Andrzej Sapkowski wraca do świata Wedźmina

Wciąż niewiele wiadomo o najnowszej książce Andrzeja Sapkowskiego. Fani mogą już teraz zacierać ręce bowiem premiera "Rozdroża kruków" już w piątek, 29 listopada. To praktycznie wszystko, co do tej pory wiadomo. Pisarz i wydawnictwo trzymają fabułę książki w wielkiej tajemnicy. Fanom musi wystarczyć obietnica, że po blisko 10 Sapkowski znów zabierze ich do magicznego świata Wiedźmina.