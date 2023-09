Niewiarygodne! Zamachowski debiutował u boku Kory! Historia z Koprem

"Wielka majówka" to kultowy film z udziałem zespołu Mannam. Był to film, który opowiadał o dwóch chłopakach, którzy okradli oszusta, a pieniądze szybko roztrwonili na luksusy. Temat nie pasował do PRL ale reżyserowi Krzysztofowi Rogulskiemu udało się stworzyć film, bo obiecał nakręcić produkcję o Karolu Szymanowskim. Pojawił się pomysł, by w "Wielkiej majówce" pojawiła się jakaś znana grupa muzyczna, bo było to spójne z tematyką filmu, czyli losach młodych ludzi. Zastanawiano się, kto mógłby wystąpić, padło na zespół Maanam. Teksty Kory pasowały do filmu idealnie. Był to początek kariery zespołu, a Kora i jej koledzy byli profesjonalistami. To z tego filmu pochodzi piosenka "Krakowski spleen". W filmie miał pojawić się koncert, ale na drodze stanęły pewne komplikacje, ale i to udało się rozwiązać. W głownych rolach wystąpili Jan Piechociński, czyli słynny Karol z filmu "Och Karol". Młodszego bohatera, 16-latka zagrał Zbigniew Zamachowski, co ciekawe to był jego debiut. Więc o historii filmu "Wielka majówka" w najnowszym odcinku "Historii z Koprem".

Więcej o epoce PRL i muzyce z dawnych lat w książce „Przeboje PRL” Sławomira Kopra i Marka Sierockiego