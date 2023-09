„Noc na Alasce” Sylwia Kubik w cyklu Harde Babki

CO ZA WYZNANIA

Czy w jednym z najmroźniejszych zakątków świata można ogrzać skamieniałe serce?

Daniela wydaje się twarda i niezłomna, dlatego wybrała zawód truckerki i życie singielki. Ale nikt nie wie, że pod maską seksownej, ostrej babki skrywa się krucha i wrażliwa dziewczyna, która zbudowała wokół siebie mur nie do przebicia. Kiedy otrzymuje propozycję kontraktu w Kanadzie, czuje, że to dla niej szansa, by zostawić za sobą złe wspomnienia i ruszyć w nieznane.

Zdana tylko na siebie stanie twarzą w twarz z wieloma wyzwaniami. Lecz najtrudniejszym z nich będzie Jack – szorstki i milczący drwal z Alaski. Czy temu brodatemu twardzielowi z siekierą uda się dostrzec w Danieli to, co za wszelką cenę chce ukryć przed całym światem? Przekonaj się, podążając z Danielą w podróż jej życia.

Sylwia Kubik Autorka wielu poczytnych powieści obyczajowych, stworzyła nowy cykl Harde babki, o kobietach, które muszą walczyć o swoje miejsce w męskim świecie. Niekiedy są poniewierane, degradowane, obrażane. Czasami upadną, ale zawsze wstają i z podniesioną głową walczą o swoje. Jak autorka.

Fragment książki „Noc na Alasce”:

[...]

Zaintrygowany mężczyzna przesunął wzrokiem po jej kwiecistym tatuażu, którego obszerny wzór zakrywał większość ciała. Pierwszy raz w życiu tak bardzo cieszyła się z tego, że go ma. Dzięki niemu nie czuła się skrępowana, tworzył bowiem swoiste ubranie, był dla niej jak druga skóra i teraz jeszcze mocniej to doceniła.

Gdy skończył ją taksować pełnym ciekawości wzrokiem, była wręcz przekonana, że zapyta, dlaczego go zrobiła.

(...) On jednak nie skomentował tego ani słowem. Roztarł ręce i ostrożnie zbadał jej ramię, przesuwając szorstkimi palcami od barku do ramienia. Było to niezwykle przyjemne. Odczuwała jego dotyk wszystkimi zmysłami.

– Nie jest złamane ani pęknięte.

– Też tak myślę – odparła, głośno przełykając ślinę. – To musi być coś z mięśniami.

Przejechał dłońmi po jej szyi i drugim barku. Poczuła, jak uginają się pod nią kolana, a ciało ogarnia ogień pożądania.

– Posmaruję ci bark i usztywnię. To powinno pomóc.

Kiedy się od niej odsunął, Daniela z ledwością stłumiła jęk zawodu.

[...]

