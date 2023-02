Nowe miejsce, to samo towarzystwo! Wyjątkowe słuchowsko powraca w aplikacji Empik Go

„Fucking Bornholm” w formacie serialu audio zadebiutował na początku 2020 r. Tytuł bardzo szybko stał się najchętniej słuchanym w 2020 r. serialem audio w aplikacji Empik Go, a rok później otrzymał Bestsellera Empiku. W 2022 r. bestsellerową historię przeniesiono na wielki ekran. Teraz ta wydawałoby się prosta historia o pokoleniu 40-latków zmagających się z problemami w związkach doczekała się kontynuacji. W 2. sezonie serialu audio tłem rozgrywającego się pod płaszczykiem dobrej zabawy dramatu jest włoski ośrodek narciarski Monterosa. Anna Kazejak (pomysłodawczyni historii), Filip Kasperaszek i Ewa Rozenbajgier (autorzy scenariusza) w drugiej części wysyłają bohaterów na rodzinne, zimowe ferie. Jak się szybko okazuje, jest to podróż w głąb siebie i swoich potrzeb, które często w natłoku codziennych spraw i obowiązków spychane są na dalszy plan. W życiu bohaterów „Fucking Monterosa” zmieniło się wiele, lecz każdy z nich wciąż marzy o jednym: by odnaleźć siebie.

- Ciepłe przyjęcie „Fucking Bornholm” przez słuchaczy Empik Go oraz widzów w kinach były dla nas główną motywacją do stworzenia kontynuacji historii. Pomyśleliśmy, że warto zaspokoić ciekawość tych, którzy dopytywali o to, jak potoczyły się losy naszych bohaterów. Wiele osób odnalazło w postaciach z serialu i filmu kawałek osobistego doświadczenia. Maja, Hubert i Dawid zaczęli niemal żyć własnym życiem, wydawali się żyć obok nas. My, autorzy po prostu podążyliśmy za nim - mówi Anna Kazejak, według pomysłu której powstał serial.

Głównymi bohaterami 2. części słuchowiska pozostają Maja (Agnieszka Grochowska), Hubert (Maciej Stuhr) i Dawid (Grzegorz Damięcki). Do gry wraca jednak była żona Dawida, Klaudia (Ilona Ostrowska) oraz jej nowy partner, Krzysztof (Krzysztof Czeczot). Wizja nadchodzącego rozwodu, troska o buntujące się dzieci oraz miłosne trójkąty – z tym właśnie przyjdzie się zderzyć przyjaciołom z młodości. „Fucking Monterosa” to poruszająca opowieść o relacjach, w których próbujemy znaleźć siebie na nowo. Autorom już po raz drugi udało się stworzyć kameralną opowieść, w której każdy związek ma swoją datę ważności. Czy jest nadzieja na nowe, szczęśliwe życie po tej dacie?

6 odcinków audioserialu „Fucking Monterosa” jest już dostępnych w aplikacji Empik Go.

i Autor: Materiały prasowe Empik GO