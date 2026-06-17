Środowy wieczór - idealna okazja na sentymentalną podróż do czasów, gdy w kinie sensacyjnym liczyły się przede wszystkim potężne eksplozje, charyzma i magnetyczny seksapil. W dzisiejszej ramówce telewizyjnej pojawiła się pozycja wręcz kultowa - film „Specjalista” z 1994 roku. Dwie absolutne ikony tamtej dekady: Sylvester Stallone w szczytowej formie fizycznej oraz olśniewającą Sharon Stone, która była uosobieniem hollywoodzkiej femme fatale. Ten wybuchowy thriller sensacyjny zostanie wyemitowany już dziś wieczorem.

W co wplątał się „Specjalista”? Zemsta ma twarz zjawiskowej kobiety

Fabuła filmu to klasyczna, spowita dusznym klimatem Miami opowieść o bezwzględnej wendecie. Piękna i tajemnicza May Munro (w tej roli Sharon Stone) jako dziecko była świadkiem brutalnego morderstwa swoich rodziców, dokonanego przez potężną rodzinę mafijną. Po latach, owładnięta żądzą sprawiedliwości, postanawia osobiście wyrównać rachunki z przeszłości. Jej plan jest misterny i wymaga pomocy profesjonalisty o unikalnych, niszczycielskich umiejętnościach. Kobieta wkrada się w łaski wrogów, by poznać ich najsłabsze punkty.

Do wykonania ostatecznego wyroku May zatrudnia Raya Quicka (Sylvester Stallone) - byłego agenta CIA i absolutnego eksperta od materiałów wybuchowych. Mężczyzna początkowo zachowuje profesjonalny dystans, jednak szybko ulega niezwykłemu urokowi osobistemu zleceniodawczyni i angażuje się w niebezpieczną grę. Sytuacja staje się krytyczna, gdy na drodze Quicka staje Ned Trent (James Woods), jego dawny, równie genialny partner z agencji, który obecnie kieruje ochroną mafii. Między dawnymi przyjaciółmi rozpoczyna się śmiertelnie niebezpieczna rozgrywka w kotka i myszkę.

Dwie Złote Maliny i status kultu. Dlaczego warto włączyć TVN?

Największą siłą napędową produkcji jest bez wątpienia ekranowy duet głównych bohaterów. Niezwykle zmysłowe sceny z udziałem Stallone'a i Stone stały się symbolem popkultury lat 90. Co ciekawe, krytycy nie zostawili na filmie suchej nitki - produkcja doczekała się nawet dwóch antynagród, czyli Złotych Malin dla najgorszej aktorki oraz najgorszej ekranowej pary. Czas pokazał jednak, że widzowie całkowicie zignorowali opinie recenzentów. W serwisach filmowych, takich jak polski Filmweb czy międzynarodowy IMDb, film do dziś zbiera stałe, przyzwoite noty jako wzór bezpretensjonalnego kina sensacyjnego z doskonałą muzyką Johna Barry'ego i świetnymi rolami czarnych charakterów, w które wcielili się James Woods oraz Eric Roberts.

Kiedy i gdzie emisja?

Film „Specjalista” już dziś o godzinie 20:50 na antenie stacji TVN.