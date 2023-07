O miłości, która rzuciła wyzwanie śmierci. „Kochankowie z Auschwitz” Magdaleny Adaszewskiej

Główną bohaterką powieści jest Lena, 34-letnia dziennikarka, która przyjeżdża pod koniec lata 2010 roku do rodzinnego domu położonego na wyspie. Umiera jej dziadek Albert. Jego odejście, bolesne dla bliskich i mieszkańców miasteczka, staje się początkiem nowego rozdziału życia dla całej rodziny.

Lena odkrywa tajemnicę dziadka sięgającą czasów II wojny światowej, gdy jako młody chłopak, więzień Auschwitz, zorganizował ucieczkę z obozu i w mundurze esesmana wyprowadził z niego ukochaną, młodą Żydówkę. Lena po blisko siedemdziesięciu latach znajduje pamiętniki, w których wszystko opisał – transport do obozu koncentracyjnego, życie w obozie, zbrodnie, wielką miłość, plan ucieczki.

Wydarzenia z przeszłości wstrząsają światem Leny. Dlaczego Albert ukrył swoją przeszłość obozową i to, czego dokonał? Dlaczego usunął obozowy numer? Co się za tym kryje? Historia dziadka niesie za sobą kolejne tajemnice. Przeszłość splata się z teraźniejszością. Mamy obraz miasteczka i rodziny, która dla mieszkańców była autorytetem od stu lat, kiedy to małżeństwo Leszczyńskich na początku ubiegłego stulecia kupiło piękną willę na wyspie. Mocno zarysowane postaci kobiet, od praprababki Eleonory po współczesną dziennikarkę Lenę. Życie każdej z kobiet z rodziny było i jest burzliwe.

Lena próbuje rozwiązać zagadkę z przeszłości. Okazuje się, że malowniczy dom na wyspie, otoczony ogrodem i lasem, kryje niejedną tajemnicę.

Kim tak naprawdę jest dziadek Albert i dlaczego zmienił tożsamość? Co stało się z młodą Żydówką uratowaną z Auschwitz? Przeżyła czy nie? Jakie były jej losy, co się z nią stało, czy wyłoni się z przeszłości niczym duch?

Kim jest młody mężczyzna, który mówi, że Albert pomógł mu przed laty, uratował mu życie?

Co stało się z zaginionym przed laty właścicielem sklepu na głównej ulicy miasteczka? Czy Albert ma coś wspólnego z jego zniknięciem?

Czy Klara, żona Alberta znała jego historię, czy wiedziała o jego wielkiej, niespełnionej miłości?

Czyją córką tak naprawdę jest Laura, matka Leny?

Gdy Lena zagłębia się w zagmatwane dzieje swojej rodziny, odkrywa sekrety, które zawiodą ją do dramatycznej przeszłości i do spraw, z którymi musi się zmierzyć. Kiedy przeszłość i teraźniejszość zaczynają się zbiegać, rodzina musi stawić czoła dziedzictwu, jakie pozostawił bardzo ważny dla niej człowiek.

Magdalena Adaszewska. Pisanie to jej największa pasja. Była dziennikarką magazynów dla kobiet: „Twojego STYLU”, „Elle”, „Pani”. Absolwentka filologii polskiej. Fanka tajemniczych opowieści i dobrego kina. Ceni przyjaźń i kobiecą solidarność. Kocha ludzi i jest przekonana, że za każdym człowiekiem kryje się fascynująca historia, którą warto poznać. Autorka książek „Balsamistka”, „Córeczka” i „Tatuś”. Prawa do ekranizacji serii o balsamistce zostały już sprzedane!

Książka „Kochankowie z Auschwitz” Magdaleny Adaszewskiej dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 9 sierpnia.