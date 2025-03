„Okupacyjne piekiełko” Sławomir Koper odkrywa przerażające karty historii

„Głębia oceanu. Podróże do podwodnego świata” Susan Casey

Znakami rozpoznawczymi pisarstwa Sławomira Kopra są lekkość, poczucie humoru i oryginalność. Do tego niezwykła wręcz zdolność do wydobywania z materii historycznej akurat tych faktów, które większość pomija milczeniem, uznając za nieciekawe lub niepasujące do monumentalnej opowieści na temat przeszłości.

Bo ta przecież powinna być poprawna politycznie, uwarunkowana wizją historii wielkiej, majestatycznej, bogoojczyźnianej. Nie ma w niej miejsca na podważanie mitów, więc nie należy opowiadać o szmalcownikach, intrygach i zabójstwach politycznych, w które zamieszane są postacie z pierwszych stron podręczników, o współpracy z okupantami podczas drugiej wojny światowej dla doraźnych korzyści czy z powodu zwykłej ludzkiej podłości. A jednak Sławomir Koper udowadnia, że księga przeszłości nie jest i nigdy nie będzie opowieścią czarno-białą czy biało-czerwoną, i w mocno rozszerzonym wznowieniu książki sprzed kilku lat odkrywa wstydliwe, niewygodne, a chwilami wręcz przerażające karty polskiej historii.

Szmalcownicy, kolaboracja z okupantami, zdrady i zabójstwa polityczne na najwyższych szczeblach polskich władz konspiracyjnych. Mocno rozbudowane wznowienie książki sprzed kilku lat to wyprawa w ciemne zakątki przeszłości, która może wstrząsnąć.

Sławomir Koper - autor setek artykułów i prawie dziewięćdziesięciu książek (w sumie ponad milion sprzedanych egzemplarzy!). Jego publikacje wielokrotnie trafiały na listy bestsellerów. Ekspert radiowy i telewizyjny, autor scenariuszy seriali dokumentalnych (Polscy szpiedzy, Polska z góry: zamki, dworki, pałace), konsultant historyczny (musical Piloci). Za popularyzację historii w społeczeństwie otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi i medal Zasłużony dla Kultury Polskiej.Serca czytelników podbiła jego przebojowa kolekcja o czasach PRL (Słynne pary, Żony i kochanki władzy, Po godzinach, Życie towarzyskie elit, Kartki z kalendarza, Wielcy szpiedzy, PRL. Na czterech kółkach oraz dwa tomy Przebojów PRL).

