„Ostatnie zlecenie” Piotra Adamowicza. Powieść sensacyjna o współczesnym agencie 007

Feliks Nero to były szpieg Agencji Wywiadu, a obecnie pracownik jednego z najpotężniejszych włoskich mafiosów. Za szorstki na Jamesa Bonda, za europejski na Jacka Reachera. Bezkompromisowy do granic. Zadarł z polskim kontrwywiadem, Mosadem i gangsterami. Musi wyeliminować włoskiego finansistę, którego fundusz jest przykrywką do prania brudnych pieniędzy i sponsorowania handlu bronią, jednocześnie demaskując jego udziałowców. W sprawę mieszają się Polacy, Rosjanie, mityczna komórka morderców wywiadu Izraela i oczywiście... kobieta. Co z tego może wyniknąć?

Piotr Adamowicz. Urodzony na Warmii, dorastał w Wielkopolsce i na Wyspach Brytyjskich. Ze względu na pogodę przeniósł się do Włoch. Ożenił się w Rzymie i wrócił do Wielkiej Brytanii, by dokończyć studia na wydziale historii antycznej. Nie dokończył. Wybuchła pandemia i wrócił do kraju, bo jak umierać, to u siebie i wśród swoich. Na szczęście przeżył, co więcej, zabrał się do pisania po godzinach spędzonych w korporacji z branży finansowej. Zanim na świat przyszedł jego pierwszy syn, spłodził powieść sensacyjną. Kolejne w drodze.

Fragment książki „Ostatnie zlecenie”

Zacząłem wykrzykiwać imię Heleny i wołać, żeby nie strzelała, jak zobaczy postać wyłaniającą się z obłoku. Dobiegłem do ciężarówki i zastałem tam niespodziankę jak dwie kreski na teście, jak nazwisko na liście przyjętych na studia.

Zewsząd rozległy się strzały i usłyszałem, jak Antoni wydaje rozkazy. Gdzieś dalej, poza mgłą, stały radiowozy, zza których otworzyli ogień. Kule świszczały nad głową, gdy wskoczyłem do otwartej ciężarówki, bo nie miała już drzwi, leżały wysadzone kilka metrów dalej. Dym się rozrzedzał, gdy szarpnąłem Helenę za rękę.

– To koniec, Helena, to koniec! Jebać listę! Chodź! – krzyczałem.

Obróciła się w moją stronę. Byłem zaskoczony jak jedną kreską na teście czy brakiem mojego nazwiska na liście przyjętych na studia. Trzymałem za rękę hitmankę Kidonu. Wstała znad dwóch ciał, z nożem, który ociekał krwią. Z tego, co dostrzegłem kątem oka, Pirletti miał otwarte gardło. Nadzieja gasła mi w oczach.

