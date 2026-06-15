Poniedziałkowy wieczór, to idealna okazja na seans z kinem akcji w najlepszym wydaniu. W dzisiejszej ramówce telewizyjnej pojawiła się pozycja obowiązkowa dla każdego fana kultowych serii szpiegowskich. Na ekranach zagości widowisko pełne brawurowych pościgów, legendarnych gadżetów i intrygi na światową skalę. Prawdziwy klasyk lat 90., czyli: „Jutro nie umiera nigdy”, w którym w rolę agenta 007 wciela się rewelacyjny Pierce Brosnan. Film będzie można obejrzeć już dziś wieczorem na kanale TVP Kultura.

Agent 007 kontra szalony magnat medialny

Fabuła produkcji kręci się wokół diabolicznego planu Elliota Carvera, demonicznego geniusza i właściciela globalnego imperium medialnego. Bezkompromisowy miliarder pragnie wywołać globalny konflikt wojenny tylko po to, by zdobyć wyłączność na relacjonowanie katastrofy i drastycznie podbić oglądalność swoich stacji. Manipulując informacjami satelitarnymi, wysyła fałszywy sygnał, w wyniku którego brytyjski okręt wojenny zostaje zatopiony na chińskich wodach terytorialnych. Świat staje na krawędzi konfliktu zbrojnego, a potężne media Carvera już zacierają ręce, gotowe transmitować każdy szczegół nadchodzącej tragedii.

Do akcji musi wkroczyć jedyny człowiek zdolny powstrzymać to szaleństwo. Agent 007, James Bond, otrzymuje zadanie infiltrowania globalnej organizacji Carvera i udaremnienia jego niebezpiecznych planów. W tej misji brytyjski szpieg nie będzie jednak sam. U jego boku staje bezwzględna, niezwykle skuteczna chińska agentka Wai Lin (w tej roli fantastyczna Michelle Yeoh). Razem tworzą wybuchowy duet, który musi zapobiec globalnej katastrofie, zanim pierwsze pociski zostaną wystrzelone.

Dlaczego „Jutro nie umiera nigdy” to wciąż hit kina akcji?

Po latach film wciąż trzyma się znakomicie i rewelacyjnie znosi próbę czasu. W serwisie Filmweb produkcja utrzymuje bardzo wysoką notę 7,0/10, a międzynarodowy portal IMDb ocenia ją na solidne 6,5/10, co w przypadku kina sensacyjnego jest świetnym wynikiem. Pierce Brosnan zaprezentował tu szczytową formę aktorską, za co został wyróżniony prestiżową nagrodą Saturn dla najlepszego aktora.

Ogromną siłą tej części serii jest również wybitna obsada drugoplanowa. Jonathan Pryce jako Elliot Carver stworzył jednego z najbardziej pamiętnych i wyrazistych złoczyńców w historii kina szpiegowskiego, którego motywacje po latach wydają się niepokojąco aktualne. Z kolei Michelle Yeoh jako Wai Lin całkowicie redefiniuje pojęcie „dziewczyny Bonda” - nie jest bezbronną ofiarą, lecz równorzędną, świetnie wyszkoloną partnerką w walce. Reżyser Roger Spottiswoode zadbał o widowiskowe sceny kaskaderskie i efekty specjalne zrealizowane bez nadmiaru grafiki komputerowej, co gwarantuje autentyczne emocje.

Kiedy oglądać?

„Jutro nie umiera nigdy” zostanie wyemitowany już dziś, 15 czerwca 2026 roku, o godzinie 20:00 na kanale TVP Kultura. Warto zarezerwować czas na ten kultowy seans z epoki, w której kino akcji stawiało na prawdziwe rzemiosło filmowe i charyzmatycznych bohaterów.