Podsumowanie roku 2022 w książce cyfrowej

Wbrew ogólnoświatowej tendencji i obserwowanemu w ostatnich miesiącach przyhamowaniu wydatków konsumenckich w 2022 r. liczba subskrybentów korzystających z aplikacji Empik Go wzrosła o 30%. Wynik ten to dowód na to, że dynamicznie rosnące od 2020 r. zainteresowanie treściami cyfrowymi nie wytraca tempa. Marka jednoznacznie wskazuje, iż audiobooki, ebooki i podcasty stały się – obok książki papierowej – wyborem Polaków szukających rozrywki na wieczór, ale także towarzyszem codziennego życia (w drodze do pracy czy szkoły). W ostatnim roku abonenci aplikacji Empik Go spędzili z ebookami i treściami audio niemal 35 milionów godzin, 35% więcej niż w roku poprzednim.

- Rok 2022 był kolejnym rokiem ogromnych wyzwań. Naszym celem było dostarczenie nowych, wartościowych tytułów, które stanowiłyby nie tylko rozrywkę, ale także źródło wiedzy. Poszerzyliśmy nasz katalog o 52%. W bibliotece Empik Go pojawiły się setki nowych wydawnictw autorów i twórców. To dla nas największa wartość – mówi Kuba Piotrkowicz, Head of Digital Content w Grupie Empik.

Mimo trudnego początku roku dla całej branży rozrywkowo-kulturalnej, Empik Go w 2022 roku odważnie inwestował w rozwój. Marka skupiła się na poszerzeniu oferty, ulepszeniu technologii oraz tworzeniu contentu. Pierwsza połowa roku upłynęła pod znakiem nowej oferty abonamentowej. „Go Mini” dedykowane jest osobom, które są fanami książek, lecz nie mają aż tak dużo czasu. Abonament już od pierwszych dni zyskał dużą popularność, zwłaszcza wśród osób, które dopiero zaczynają przygodę z ebookami i audiobookami.

- W 2022 roku do naszego flagowego abonamentu Go Max oraz abonamentu dla bibliotek dołączyła oferta bardziej przyjazna cenowo. Abonament Go Mini to odpowiedź na potrzeby czytelników. Przygotowaliśmy propozycję dla osób, które mają trochę mniej czasu na czytanie i słuchanie, ale nadal zależy im na zapoznawaniu się z nowościami wydawniczymi i kultowymi tytułami - tzw. „longsellerami” dostępnymi w całej ofercie – podsumowuje Kuba Piotrkowicz.

Empik Go sukcesywnie rozwija także swoją działalność wydawniczą. Tylko w ubiegłym roku zespół produkcyjny zrealizował ponad 700 audiobooków i podcastów, co przełożyło się na 7 tysięcy godzin nagrań. O rozwoju można mówić także w kontekście ebooków. Empik Go wydało ponad 400 nowych tytułów. - W sektorze produkcyjnym planujemy kolejne innowacje, już za kilka miesięcy wystartuje nasze studio nagraniowe, które ma być najnowocześniejszym w Polsce. Jest na co czekać – dodaje Piotrkowicz.

Empik Go rozwija równie dynamicznie swoją ofertę dla bibliotek publicznych. Aż o 24% więcej instytucji publicznych podpisało umowę z Empik Go na dystrybucję abonamentu bibliotecznego. Czytelnicy setek bibliotek w Polsce mogą co miesiąc odebrać w swojej lokalnej bibliotece darmowe kody do aplikacji Empik Go.

W 2022 roku w aplikacji pojawiły się aż 32 oryginalne produkcje Empik Go, m.in. „Projekt Riese” Remigiusza Mroza czy „Mierzeja” braci Miłoszewskich. Do katalogu dołączyło także kolejne 24 tysiące nowych odcinków podcastów. Empik Go wyprodukował także 20 oryginalnych serii podcastów, takich jak „Odwilż” czy „Kryminalna historia kościoła”. Największą liczbę odbiorców wciąż przyciągają podcasty true crime oraz te z kategorii well-being. W przeciągu najbliższych 12 miesięcy do biblioteki ma trafić kolejne kilkanaście produkcji topowych twórców.

Które z tytułów były najpopularniejsze w 2022 roku? Tego dowiemy się już wkrótce, podczas gali Bestsellerów Empiku już 7 lutego.

i Autor: Materiały prasowe Empik