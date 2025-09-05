Polował na miłość, przekraczał granice... „Światło gwiazd” Krystyny Mirek

Rachela Berkowska
2025-09-05 14:51

„Światło gwiazd” Krystyny Mirek to kolejna odsłona historii willi pod kasztanem. Tym razem domowe ciepło i aromat domowych wypieków zderzą się z trudnymi wyborami, miłosnymi zawirowaniami i rodzinnymi konfliktami. Czy bohaterom uda się ocalić więzi i usiąść przy wspólnym stole, zanim jesienne dni na dobre zmienią ich życie?

„Światło gwiazd” Krystyna Mirek

Autor: Canva/ Materiały prasowe „Światło gwiazd” Krystyna Mirek

Jesień w willi pod kasztanem zapowiada się nie tylko malowniczo, ale i burzliwie. Pewien mężczyzna, z zawodu astrofizyk, wprowadzi kosmiczne wręcz zamieszanie w życie jednej z kobiet. Bartek w swoim polowaniu na miłość będzie przekraczał kolejne granice, a dwie synowe pod jednym dachem mocno dadzą się we znaki babci Kalinie. Tym razem zapach szarlotki i smak domowej lemoniady mogą nie wystarczyć, by wyprostować zawikłane rodzinne relacje. Trzeba będzie użyć mocniejszych środków.  

Czy uda się wszystkim odnaleźć spokój i zasiąść przy wspólnym stole? Kto zostanie w willi pod kasztanem? Droga do szczęścia czasem bywa krucha, ale zawsze warto jej szukać. 

Krystyna Mirek. Autorka popularnych książek obyczajowych. Tworzy pogodne opowieści, choć nie ucieka od życiowych problemów i prawdy. Czytelniczki kochają ją za pełne optymizmu i dobrych emocji historie, pozwalające im utożsamiać się z bohaterkami.  

Jest absolwentką polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przez wiele lat pracowała w szkole, gdzie uczyła języka polskiego. Pisanie było jej pasją, a stało się także sposobem na życie. Na swoim koncie ma ponad pięćdziesiąt powieści, które cieszą się niesłabnącym powodzeniem i zdobywają listy bestsellerów. Mama czwórki dzieci. Mieszka pod Krakowem. 

Książka „Światło gwiazd” Krystyny Mirek dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 10 września

KRYSTYNA MIREK
WYDAWNICTWO HARDE
POWIEŚĆ