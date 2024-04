„Pomarlisko”, thriller Patryka Jurka

Nie do wiary, jak można tak oszukać… „Miłość mojego życia” Rosie Walsh

Paweł jest spokojnym, bardzo samotnym czterdziestolatkiem. Pracuje w szpitalnej kostnicy, gdzie przygotowuje ciała do pochówku. Kiedy otrzymuje propozycję dodatkowego zarobku jako hiena cmentarna, nie waha się długo. Proceder kwitnie do czasu, gdy jedna z trumien okazuje się… pusta, a na scenę wkracza policja.

W tle pojawia się także pewna kobieta, która również skrywa mroczną tajemnicę. Paweł ma poczucie narastającego odrealnienia: dzieją się z nim dziwne rzeczy, zawodzi go pamięć, traci poczucie czasu. Coraz mniej ufa swoim zmysłom. A osoby, które mogą mu pomóc zrozumieć, co się z nim dzieje, giną jedna po drugiej.

Patryk Jurek. Reżyser i scenarzysta. Zdobył ponad trzydzieści nagród na festiwalach w Polsce i za granicą. Lubuje się w horrorach, thrillerach psychologicznych i klimatach postapo. Uwielbia historie o depresji, mrocznej naturze człowieka, demonach dzieciństwa zamiatanych pod dywan i ich wpływie na nasze dorosłe życie. Opublikował liczne opowiadania.

Fragment książki „Pomarlisko”

Ogromny labirynt. Stałem przy ścianie wykonanej z ludzkich kości i mięsa. Nagle znikąd pojawiła się Weronika, która zaproponowała mi pomoc w ucieczce z tego koszmarnego miejsca. Jednak z każdym krokiem labirynt wydawał się coraz bardziej skomplikowany i nieprzebyty, a drzwi, które wcześniej były zamknięte, zaczynały otwierać się samoczynnie, ukazując krajobrazy, takie jak ocean z pianą z białych kości czy las z drzewami zrobionymi z ludzkich ramion.

Leżałem w swoim łóżku, lecz myśli od razu przeniosły mnie do wydarzeń z poprzedniego dnia. Czułem strach i wątpliwości, ponieważ zdawałem sobie sprawę, że zrobiłem coś złego. Z trudem wstałem, wiedząc, co się stało i jakie mogą być tego konsekwencje. Czułem się jak w pułapce. Wiedziałem, że muszę działać, ale nie miałem pomysłu, co robić.

