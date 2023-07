Samotność ma wiele twarzy. „Obca w świecie singli” Krystyny Mirek

Czy ta miłość może się udać? Stephanie Perkins „Isla and the Happily Ever After”

To, co ich spotkało, przyszło bez zapowiedzi, bez szansy na odwrócenie sytuacji... Czy na to zasłużyli? Kochali, byli wierni, oddani, a jednak los z nich zadrwił. Karolina i Jakub, obcy sobie ludzie, bardzo zawiedli się na najbliższych i musieli sprostać nowej sytuacji, jaką przyniosło im życie. Karolina – zdradzona i oszukana – skupia się na wychowywaniu córki i ratowaniu swojej restauracji. Jakub z kolei walczy o prawo do spotkań z własnym dzieckiem, choć partnerka skutecznie mu je uniemożliwia. Kiedy tych dwoje przypadkiem się spotka, dostrzegą w tym szansę na wzajemne przyjacielskie wsparcie.

A może tym razem los szykuje dla nich coś więcej?

Krystyna Mirek to autorka licznych bestsellerów. Ma trzy wchodzące w dorosłość córki i synka. Mieszka pod Krakowem. Serca Polek podbiła pełnymi dobrych emocji historiami, błyskawicznie stając się jedną z naszych najpopularniejszych pisarek. Wierna wartościom, takim jak domowe ciepło i radość ze zwyczajnego dnia, pisze na swojej stronie internetowej: Znam wiele sposobów na budowanie szczęścia, bo życie mnie nie oszczędzało. Dużo przeszłam i widziałam.

Książka „Obca w świecie singli” dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera książki 26 lipca.