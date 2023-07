Seksowny i prowokacyjny thriller o niebezpiecznych związkach. „Drugi pokój” Andrei Bartz

Odkąd Kelly rozstała się z partnerem, jej życie w Filadelfii straciło sens. Dlatego ulega namowom uznanej autorki erotyków i jej przystojnego męża i wprowadza się do ich willi w Wirginii, by odzyskać równowagę. Ku swojemu zaskoczeniu nie potrafi się oprzeć tej charyzmatycznej, zmysłowej parze. A oni mają wobec niej ukryte plany… Kiedy zaczynają wyjawiać przed nią swoje sekrety, Kelly odkrywa, że jej kochankowie mogą być niebezpieczni. Czy nie jest za późno, żeby się wycofać?

Andrea Bartz. Nagradzana autorka thrillerów i dziennikarka z Brooklynu. Sekrety kobiet nie są jej obce, pracowała w redakcji „Glamour”, pisała dla „Elle”, „Marie Claire”, „Vogue” i „Cosmopolitan”. Powieść Bartz „Nigdy nas tu nie było”, wybrana przez Reese Whiterspoon Book Club, natychmiast stała się bestsellerem, a prawa do jej ekranizacji kupiła platforma Netflix.

Fragment książki „Drugi pokój”

Potem patrzę na ostatnią fotografię. Moje plecy zastygają, a na gardle i klatce piersiowej zaciskają się żelazne obręcze.

Nie.

Zbliżam ją do oczu, nie mogąc uwierzyć w to, co widzę. Znowu jest tam tajemnicza kobieta, ujęta od kolan w górę, tym razem ubrana w zwykły czarny stanik i majtki. Jej ramiona zwisają, a spojrzenie jest nieobecne.

Ale najgorsze są siniaki.

Jeden widnieje nad kością biodrową, ma wielkość karty do gry.

Następny okazuje się nierówny, purpurowa ósemka na szyi.

Jednak najgorszy jest ten pod prawym okiem, sina smuga przebiega od kości policzkowej do powieki.

Wypuszczam z dłoni cały plik zdjęć. Nie jestem gotowa, aby się skonfrontować z nieuniknioną konkluzją. Ale nie można od niej uciec.

Ktoś krzywdził tę kobietę, dusił ją i bił.

A potem ona zniknęła.

