Hannah Cho przez całe życie ma wrażenie, że wszyscy ją zostawiają. Siostra wyjechała do innego stanu, ojciec pracuje po drugiej stronie globu, a do tego jej najlepszy przyjaciel pojechał do Korei i od trzech lat nie ma z nim kontaktu.

Siedemnastolatka przechodzi trudny okres, którego apogeum okazuje się zerwanie z chłopakiem tuż przed rozpoczęciem wakacji. Nieoczekiwanie w jej domu zjawia się Jacob, przyjaciel z dzieciństwa i gwiazda k-dramy. Wszyscy mają na jego punkcie obsesję. Ale nie Hannah, która nadal nie może wybaczyć Jacobowi, że wyjechał bez słowa.

Czy dadzą przyjaźni drugą szansę? A może żal, który narastał przez lata, jest zbyt głęboki?

Fragment książki „Seoulmates” Susan Lee

Odsuwa się lekko i opiera czoło o moje.

– Sorki, eee, te szorty, eee, nie za bardzo, eee…

Wzdycham zadowolona i uśmiecham się od ucha do ucha, cmokając go w usta, zanim wyplączę się z jego objęć.

– Potrzebuję kofeiny, już – rzucam, ruszając w stronę samochodu. – A ty – zerkam na niego przez ramię, unosząc podbródek i kierując spojrzenie na zauważalną wypukłość w szortach– musisz iść pod prysznic, najwyraźniej lodowaty.

Sfrustrowany marszczy twarz. To urocze.

– Czy mogę chociaż liczyć na czekoladowego pączka z posypką? – pyta.

– Co tylko zechcesz – odpowiadam, otwierając auto. I mówię poważnie.

Głos w tyle głowy szepcze: Czy ty się słyszysz? Wtopiłaś. Ewakuacja. Ewakuacja! Ale serce, krzyczące, że tego chcę, że chcę jego, zagłusza sygnał ostrzegawczy.

Susan Lee: Wykonywała różne zawody: od barmanki przez inżyniera sieci po dyrektorkę HR. Ale jedno zawsze było jasne – urodziła się, by opowiadać. Swoje niezliczone doświadczenia wykorzystała w pisaniu lekkich, zabawnych powieści o miłości. Obecnie mieszka w południowej Kalifornii ze stadem trzech zadziornych chihuahua. Ma niezłą obsesją na punkcie k-popu i k-dramy.

