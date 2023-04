„Śmierć na Garden Party”, Amy Stuart. Urocze garden party z trupem w tle…

W uroczym ogrodzie Nadine Walsh trwa garden party. Zrobiła wszystko, co w jej mocy, by urządzić idealne przyjęcie na cześć mamy. I w ten plan w żadnym wypadku nie wpisuje się trup w piwnicy. Choć w tle wciąż słychać beztroskie pobrzękiwanie szklanek z drinkami, to w powietrzu bez trudu wyczuwa się już napięcie zwiastujące nadchodzący dramat… Nadine myśli, że jest bezpieczna. Ale szkielety, które chowa w szafie, właśnie zamierzają o sobie przypomnieć.

Amy Stuart. Amerykańska pisarka i dziennikarka. Ukończyła studia kreatywnego pisania na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej. Publikowała m.in. w „The New York Times”, „San Francisco Chronicle” i „Garden Design”. Prowadzi z mężem antykwariat. W wolnym czasie zajmuje się ogrodem, w którym uprawia... trujące rośliny. Druga miłość Amy to hokej na lodzie – jest jedną z zaledwie czterech kobiet trenerów w największej na świecie młodzieżowej lidze hokejowej. Urodziła się w Toronto, gdzie nadal mieszka z rodziną.

