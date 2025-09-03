Sprawa Kamilka z Częstochowy. Reportaż „Dzieci odchodzą w ciszy” Bartosza Wojsy

35 dni umierania, 8 lat życia, ZERO pomocy! Przeczytaj reportaż „Dzieci odchodzą w ciszy” Bartosza Wojsy o głośnej sprawie zakatowania dziecka. Spraw, by nie dochodziło do podobnych tragedii.

„Dzieci odchodzą w ciszy” Bartosza Wojsy

W Polsce w wyniku przemocy ze strony bliskich dorosłych umiera rocznie średnio trzydzieścioro dzieci. Zdecydowana większość ofiar ma mniej niż trzy lata. W takim samym czasie prawie cztery tysiące maluchów doświadcza przemocy fizycznej i psychicznej. To oficjalne statystyki, ale eksperci nie mają złudzeń: pokrzywdzonych, o których nie wiemy, jest znacznie więcej. Zwykle odchodzą w ciszy, a o ich dramacie dowiadujemy się po fakcie.

Walka o życie ośmioletniego Kamilka trwała trzydzieści pięć dni, a przebieg tych zmagań śledziła cała Polska. Ósmego maja 2023 roku, nękane latami, a w ostatnich miesiącach życia maltretowane przez swoich prawnych opiekunów dziecko zmarło w konsekwencji obrażeń, których skalą byli wstrząśnięci nawet doświadczeni lekarze. Jak to możliwe, że nikt w porę nie dostrzegł dramatu chłopca?

Nauczyciele, wykwalifikowany personel instytucji pomocowych, pracownicy opieki medycznej i służb, rodzina i sąsiedzi – nikt nie odnotował symptomów trwającego przez lata koszmaru dziecka. Fundamentalnym obowiązkiem społeczeństwa jest ochrona najsłabszych. W przypadku Kamilka zawiedliśmy w takim razie wszyscy. Bartosz Wojsa w poruszającym reportażu opisuje, jak doszło do tragedii, ale przede wszystkim wylicza, co musimy zrobić, by podobny dramat nie powtórzył się już nigdy więcej. Ta ksiażka to społeczny apel o czynną postawę wobec zła i ochronę bezbronnych.

Bartosz Wojsa. Reporter i publicysta „Dziennika Zachodniego”, w 2018 roku nagrodzony statuetką „Dziennikarza Roku”. Od 2020 roku wydawca strony głównej i zastępca kierownika działu rozrywki w „Super Expressie”. Autor audycji Śląska opinia o górnictwie oraz twórca programu kryminalnego Pokój zbrodni. W wolnym czasie grający na pianinie, gitarze i... konsoli. Zakochany w kulturze azjatyckiej, ale jego serce należy też do surowych górniczych krajobrazów Górnego Śląska. A przede wszystkim do żony Katarzyny i syna Filipa.

Reportaż „Dzieci odchodzą w ciszy” Bartosza Wojsy dostępny w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 10 września

Bartosz Wojsa