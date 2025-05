Startują Targi Książki Empiku – wśród gości Jean Reno i Marek Krajewski

10 spotkań autorskich, kilkanaście premier i wyjątkowi goście – tak zapowiada się majowa edycja Targów Książki Empiku. Wydarzenia odbędą się w Klubie Empik przy ul. Marszałkowskiej 99 w Warszawie. Kameralna przestrzeń sprzyja rozmowom o literaturze, emocjach i tematach, które poruszają czytelników. Wśród zaproszonych gości znaleźli się twórcy reprezentujący najpopularniejsze gatunki – od young adult, przez reportaż, po kryminał i literaturę piękną. Jak zawsze wszystkie wydarzenia będzie można również oglądać na żywo na Facebooku i YouTubie Empiku i zadawać gościom pytania.

Polscy autorzy w centrum uwagi

Targi otworzy 7 maja spotkanie z topowymi autorkami literatury młodzieżowej: Moniką Rutką, Katarzyną Barlińską, Natalią Fromuth, Martą Łabęcką i FortunateEm. To pięć różnych głosów, ale jedno pokolenie i wspólny język z czytelnikami. W kolejnych dniach w Klubie Empik pojawi m.in. duet znany z odważnych rozmów – Artur Nowak i Stanisław Obirek z głośnym reportażem „Antysemickie chrześcijaństwo” (Prószyński Media), a także kolejna ulubienica nastoletnich czytelników – Agata Gładysz z premierową powieścią „Tam, gdzie kwitną niezapominajki” (OdyseYA).Z osobistym przewodnikiem po zmianie – „Zostawić stare za sobą” (W.A.B.) – wystąpi Orina Krajewska. Mistrzyni poruszających historii Magdalena Witkiewicz zaprezentuje nową książkę osadzoną w PRL-u „Sztorm. Wiatr od morza (Pracownia Dobrych Myśli), a Agata Polte opowie o „Entangled” (NieZwykłe), czyli spin-offie bestsellerowej serii „Złota Elita”.Na finał polskiej części programu Targów w Klubie Empik pojawi się mistrz kryminałów retro – Marek Krajewski. Jego najnowsza książka „Cyklop” (Znak) to kolejna odsłona przygód Edwarda „Łyssego” Popielskiego – pełna zagadek, ciemnych zaułków i misternie skonstruowanej fabuły.

Zagraniczne nazwiska, literackie emocje

Udział w Targach Książki Empiku potwierdzili także autorzy zagraniczni. W warszawskim Klubie Empik będzie można spotkać Lauren Roberts, twórczynię bestsellerowej serii romantasy, która właśnie ma swój finał – „Bezwzględna. Bezsilna. Tom 3” (Uroboros). Fani literatury wschodnioazjatyckiej, tak popularnej ostatnio w Polsce, będą się mogli spotkać z Kim Ho-Yeonem, autorem powieści „Jeszcze bardziej nietuzinkowy sklep całodobowy” (Znak Literanova). Spotkanie organizowane jest we współpracy z Centrum Kultury Koreańskiej w Polsce.Wielkim finałem tegorocznej edycji będzie spotkanie z Jeanem Reno, ikoną francuskiego i międzynarodowego kina, gwiazdą „Wielkiego Błękitu”, „Leona zawodowca” i „Nikity”. Aktor tym razem pojawi się w roli debiutującego pisarza. Jego thriller „Emma” (Albatros) to szpiegowska opowieść pełna napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Podczas spotkania opowie o pracy nad książką i swojej relacji z literaturą.

Jak wziąć udział w Targach Książki Empiku?

Spotkania autorskie w Klubie Empik są biletowane – wejściówki na większość wydarzeń targowych w cenie 20 zł są jeszcze dostępne w aplikacji Going. Każdy bilet uprawnia do 10 zł zniżki na promowaną książkę autora, do wykorzystania w dniu wydarzenia w salonie Empik Marszałkowska.

Nieodłączna część Targów Książki Empiku to oczywiście promocje, dzięki którym można kupić więcej za mniej. Na Empik.com przygotowano oferty 2 książki za 40, 50, 60 lub 70 zł w ramach puli wybranych tytułów oraz rabat do -20% na literaturę obcojęzyczną, m.in. „Onyx Storm” Rebekki Yarros czy „Deep End” Ali Hazelwood. Natomiast w salonach Empik na wybrane książki obowiązuje promocja drugi tytuł 60% taniej – wśród nich takie bestsellery i nowości jak „Wegetarianka” Han Kang, „Stolik dla dwojga” Amora Towlesa czy „Złodziej. Nie szukaj mnie” Joanny Opiat-Bojarskiej.Targi Książki Empiku trwają od 7 do 20 maja we wszystkich salonach Empik oraz na Empik.com. Program wydarzeń i pełna oferta dostępne są na stronie Empik.com/targi-ksiazki.