Te święta zmienią wszystko. „Tylko jeden wieczór” Krystyny Mirek

Rachela Berkowska
2025-10-17 16:04

Amelia wydaje się mieć życie jak z bajki – sławę, rodzinę i dom pełen miłości. Ale gdy w wigilijny wieczór w jej drzwiach staje nieoczekiwany gość, perfekcyjna fasada zaczyna pękać. W świątecznej opowieści Krystyny Mirek „Tylko jeden wieczór” nic nie jest oczywiste – bo czasem największym cudem nie są prezenty pod choinką, lecz odwaga, by wyznać prawdę.

Tylko jeden wieczór

Autor: Rachelaberkowska/ Canva.com Tylko jeden wieczór, powieść Krystyny MIrek

Święta to czas cudów. Ale czy prawda też może być cudem? Amelia Diamond – znana aktorka, prywatnie Sylwia Nowak – stworzyła życie, o jakim marzy wiele kobiet. Ma wszystko: urodę, sławę, kochającego męża, piękny dom i cudowne dzieci. W sieci cieszy się ogromną popularnością, a w wywiadach niezmiennie podkreśla, że święta to dla niej czas rodzinnego ciepła i bliskości.

W tym roku jednak przy wigilijnym stole zasiądzie nieplanowany gość. Po nagłej śmierci siostry Sylwia musi przyjąć jej córkę. „To tylko jeden wieczór” – powtarza sobie. „Prosta sprawa.” Ale to nieprawda. Sylwia ma bowiem tylko jedną, za to wielką tajemnicę. W zwykłe dni łatwo ją ukrywa, nikt się nie domyśla, ale w święta może się to okazać nie lada wyzwaniem. Czy życie zbudowane na kłamstwie może przetrwać?

„Tylko jeden wieczór”  to poruszająca, ciepła opowieść o magii świąt, najważniejszych pytaniach i nadziei.

Krystyna Mirek. Autorka popularnych książek obyczajowych. Tworzy pogodne opowieści, choć nie ucieka od życiowych problemów i prawdy. Czytelniczki kochają ją za pełne optymizmu i dobrych emocji historie, pozwalające im utożsamiać się z bohaterkami.

Jest absolwentką polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przez wiele lat pracowała w szkole, gdzie uczyła języka polskiego. Pisanie było jej pasją, a stało się także sposobem na życie. Na swoim koncie ma ponad pięćdziesiąt powieści, które cieszą się niesłabnącym powodzeniem i zdobywają listy bestsellerów. Mama czwórki dzieci. Mieszka pod Krakowem.

Książka „Tylko jeden wieczór” dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 22 października.

