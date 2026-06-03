Dzisiejszy dzień warto zwieńczyć czymś, co gwarantuje świetny humor, mnóstwo śmiechu i odrobinę nostalgii. Mowa o filmie, który zna i kocha cała Polska, a dialogi z niego weszły na stałe do naszego języka. To film z podróżą za ocean z najsłynniejszymi sąsiadami w historii polskiego kina, bo „Kochaj albo rzuć” poleci już dziś wieczorem na antenie Polsatu. To trzecia i ostatnia część legendarnej sagi „Sami swoi” w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego, która zabiera nas w podróż, jakiej ani Kargul, ani Pawlak nigdy by się nie spodziewali.

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W „Kochaj albo rzuć” Ameryka zaskoczy nawet Kargula i Pawlaka

Wszystko zaczyna się od zaproszenia. Seniorzy obu rodów, Kazimierz Pawlak i Władysław Kargul, wraz z ukochaną wnuczką Anią, otrzymują list od Johna Pawlaka, brata Kazimierza. Cel podróży? Słynne Chicago. Bohaterowie, pełni nadziei i wyobrażeń o amerykańskim śnie, wyruszają w pełną przygód podróż statkiem Batory. Jednak na miejscu czeka na nich seria zaskakujących wydarzeń.

Okazuje się, że John zmarł tuż przed ich przybyciem, a to dopiero początek niespodzianek. W trakcie ceremonii pogrzebowej na jaw wychodzi istnienie nieślubnej córki Johna, Shirley. Dla Pawlaka to podwójny szok, bo jego nowo odnaleziona bratanica jest czarnoskóra. To zderzenie dwóch światów – polskiej, tradycyjnej wsi z nowoczesną, wielokulturową metropolią – staje się źródłem niezliczonych komicznych sytuacji i gagów, które bawią od lat.

Dlaczego ta komedia wciąż bawi kolejne pokolenia?

Sekret tego filmu tkwi w jego ponadczasowości i genialnych kreacjach aktorskich. Przejrzałem obsadę i to prawdziwa plejada legend. Duet Wacława Kowalskiego (Pawlak) i Władysława Hańczy (Kargul) to absolutny majstersztyk. Ich kłótnie, przekomarzania i specyficzna przyjaźń to serce tej historii. Partneruje im młodziutka Anna Dymna, słynna aktorka PRL-u, w roli Ani, która jako jedyna próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości i zaprzyjaźnia się z „ciocią” Shirley.

Sprawdziłem też opinie w sieci i nie ma żadnych zaskoczeń – to klasyk, który się nie starzeje, a oceny widzów mówią same za siebie. Społeczność Filmwebu oceniła go na mocne 7,5/10. To nie tylko pusta komedia.

Gdzie i o której oglądać kultową polską komedię?

To idealna okazja, żeby przypomnieć sobie ten hit albo pokazać go komuś, kto jeszcze nie miał okazji go zobaczyć. Film „Kochaj albo rzuć” zostanie wyemitowany już dzisiaj, 3 czerwca, o godzinie 20:35 na kanale Polsat.