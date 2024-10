„W proch się przewrócisz” komedia funeralna Moniki Wawrzyńskiej

159 minut, by ocalić życie tysięcy. „Medea” Roberta Ziębińskiego

Michalina pracuje w biurze rachunkowym Kwity i Pity i wiodłaby nudne i spokojne życie, gdyby nie testament matki, który zmusza ją do eskapady po nekropoliach, by wybrać najlepsze miejsce pochówku dla rodzicielki. Zwykła księgowa, podróżując z urną z prochami na tylnym siedzeniu samochodu, wplątuje się w sam środek afery kryminalnej.

Gdyby tylko wiedziała, co ją czeka, wysypałaby wszystko od razu do Kanału Żerańskiego… Na dodatek matka bezustannie Michalinie się rozsypuje i nie ma szans, by w całości dotarła na miejsce ostatniego spoczynku. Podczas tej tanatowycieczki nic nie idzie zgodnie z planem. Okazuje się też, że pewne są jedynie śmierć i podatki.

Monika Wawrzyńska. W odległej młodości studentka warszawskiego AWF-u, kierowca i pilot rajdowy. Później szczęśliwa mama Marysi i ubrana w uwierający biały kołnierzyk pracownica korporacji, pnąca się po szczeblach kariery na sam szczyt. Po głębokim rozczarowaniu życiem korporacyjnym wyjeżdża do Afryki, tam też zdobywa szczyty, tym razem Korony Ziemi (aż dwa – pierwszy i ostatni), a także nową perspektywę życiową (taką z wysokości 5895 m n.p.m.). Porzuca korporację, wskakuje w dresy i pisze książki. Przy okazji zostaje własną szefową i kobietą spełnioną. Jako wielbicielka win o bogatym bukiecie mówi o sobie: dobry rocznik. Słucha rocka, wozi się harleyem i wszystkie pieniądze wydaje na podróże.

