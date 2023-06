Wokalista Lady Pank trafił do jednostki karnej. Historia z Koprem

Lady Pank to bez wątpienia jeden z najważniejszych polskich zespołów. Trudno sobie w ogóle wyobrazić krajową scenę muzyczną bez takich przebojów jak "Zawsze tam gdzie Ty", "Kryzysowa narzeczona", "Na co komu dziś" czy "Tańcz Głupia, Tańcz". Mało kto jednak wie, że Lady Pank powstawał w trudach i o ostatecznym kształcie kapeli decydował Jan Borysewicz. Muzyk wcześniej współpracował z Budką Suflera, stworzył jeden z największych hitów grupy - "Nigdy nie wierz kobiecie", ale potem postanowił założyć własny zespół. Lady Pank stał się jednym z najważniejszych polskich zespołów, również dzięki charyzmatycznemu wokaliście, który 1982 dołączył do muzyków. Mowa oczywiście o Januszu Panasewiczu. Co ciekawe, piosenkarz trafił nawet do jednostki karnej, co ostatecznie utwierdziło lidera Lady Pank w przekonaniu, że to właśnie Janusz Panasewicz będzie odpowiednim kandydatem do roli wokalisty zespołu. Jak później układała się współpraca muzyków? Zapraszamy na kolejny odcinek vloga "Historia z Koprem". Więcej również w książce Sławomira Kopra "Przeboje PRL".

