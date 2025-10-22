Znany kucharz odkrywa karty! „To mi smakuje” - ulubione dania Jakuba Kuronia

Jakub Kuroń udowadnia, że klasyka polskich smaków może mieć nowe oblicze. W książce „To mi smakuje” zebrał aż 100 przepisów na dania codzienne i odświętne, które łączą tradycję z kulinarną świeżością. Każda potrawa to prostota, sezonowe składniki i odrobina nowoczesnego twistu – idealne połączenie dla tych, którzy chcą gotować z pasją, ale bez komplikacji.

Jakub Kuroń: Ta książka to zaproszenie do stołu, przy którym królują smak, prostota i radość wspólnego jedzenia. Zebrane przepisy są częścią mojego życia, którą chcę się z Wami podzielić. Znajdziecie tu 100 receptur na przekąski, obiady i desery:

idealne zarówno na co dzień, jak i od święta

szybkie i nieskomplikowane

inspirowane tradycyjną kuchnią polską, wzbogacone nutą nowoczesności

oparte na sezonowych, łatwo dostępnych składnikach.

– Mam nadzieję, że moje ulubione potrawy zagoszczą także w Waszych domach i staną się pretekstem do rodzinnych spotkań. Smacznego – do zobaczenia przy stole! – Jakub Kuroń

Jakub Kuroń: Kucharz, edukator i pasjonat domowej kuchni z charakterem. Od lat udowadnia, że pyszny posiłek nie wymaga dyplomu gastronomicznego ani godzin spędzonych przy garach. W jego kuchni królują prostota, sezonowość i szacunek do składników – zawsze z odrobiną odwagi i wyczuciem smaku.

Dzięki sprawdzonym przepisom zdobył zaufanie milionów domowych kucharzy, którzy cenią go za to, że gotowanie staje się przyjemnością, a nie obowiązkiem.

Książka „To mi smakuje” Jakuba Kuronia dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 29 października.