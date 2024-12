Jaki kolor mają jej paznokcie? To nagranie podzieliło internautów

Żyła w toksycznym związku. Oto co słyszała od męża

W jakim kolorze jest jej manicure? To nagranie podzieliło internet?

Pewna tiktokerka opublikowała nagranie swojego nowego manicure. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że kolor jej paznokci jest niejednoznaczny. Sama zainteresowana jest zdania, że jest on zielony, jednak wiele osób wskazuje, że jednak niebieski. Również internauci nie są zgodni. Część osób jest przekonana, że lakier do paznokci jest w kolorze zieleni, inni, że niebieski. Pojawiają się nawet głosy, że jest on szary. - Mam słaby wzrok, ale mówię szary - pisze jedna z internautek.

Jak to jest, że tysiące osób na jednym nagraniu widzą kompletnie różne kolory? Kilka lat temu internet do czerwoności rozgrzało zdjęcie sukienki, która podobnie jak manicure miała inny kolor w zależności, kto na nią patrzył. Według naukowców z Uniwersytetu w Nowym Jorku zagadka ta wynika ze złudzenia optycznego. Nasz mózg wprowadzany jest w błąd i w ten sposób zaczyna kreować własną rzeczywistość. Dodatkowo badania wykazały, że nasz mózg potraci widzieć kolory inaczej w zależności od prowadzonego trybu życia. Rozmyte zdjęcie i niewyraźne kontury sprzyjają wprowadzaniu w błąd umysłu, który zaczyna sam dopisywać sobie to, czego nie może w rzeczywistości zobaczyć.

A jaki kolor lakieru do paznokci widzisz?

i Autor: caitlinandleahh/TikTok Jaki kolor mają paznokcie?