„Jesteś moim wrogiem”. To jedno zdanie od syna na kartce zabolało bardziej niż cokolwiek innego

Od trzech dni syn się do mnie nie odzywa

W mieszkaniu jest ciągle cicho. Ale to nie jest taka normalna, spokojna cisza. To jest napięcie, które czuć w powietrzu. Trwa od trzech dni. Od kiedy zabrałem Jankowi telefon i komputer.

Od trzech dni mój 12-letni syn, jedyna rodzina, jaka mi została, kompletnie mnie ignoruje. Mija mnie w korytarzu bez słowa. Ja urzęduję w salonie i kuchni, on zamyka się w swoim pokoju. Jakbyśmy mieszkali w dwóch osobnych mieszkaniach.

Wczoraj wieczorem zrobiłem jego ulubione spaghetti z podwójnym serem. To zawsze działało. Postawiłem dwa talerze na stole, jak co dzień od śmierci Ani. Wołałem go, pukałem do jego pokoju. „Janek, kolacja”. Nic. Cisza. Jadłem sam, patrząc na jego puste krzesło.

Chyba nigdy w życiu nie czułem się tak cholernie samotny.

Na początku ten telefon wydawał się wybawieniem

Gdy Ania zmarła trzy lata temu, nasz świat się zawalił. Zostałem sam z 9-latkiem, który stracił matkę. Na początku trzymaliśmy się razem. Sklejałem modele samolotów, chociaż nienawidzę tego dłubania. Chodziliśmy na długie spacery, żeby tylko nie siedzieć w pustym domu. Było ciężko, ale byliśmy w tym razem.

Potem pojawił się pierwszy smartfon. Prezent na komunię od chrzestnego. Na początku byłem wdzięczny. Janek miał kontakt z kolegami, a ja zyskałem chwilę oddechu. Zamiast wisieć mi na ramieniu, siedział cicho w swoim pokoju. „Tato, mogę tylko skończyć rundę?”. Jasne, synu, kończ. Wtedy wydawało mi się to normalne. Dzieciaki tak mają.

Z czasem te „rundy” zamieniły się w godziny, a potem w całe wieczory. Nasze rozmowy skróciły się do jednego słowa. „Co w szkole?” – „Spoko”. „Zjadłeś obiad?” – „Taa”. Znikał za ekranem. Słyszałem przez drzwi krzyki, śmiechy, komendy wydawane do kogoś w tej grze. W naszym domu rozmawiał już tylko z nimi.

Próbowałem go wyciągnąć. Kino? „Nie, nudny film”. Wyjazd w góry, tam gdzie jeździliśmy z Anią? Spojrzał na mnie jak na wariata. „Po co?”. Czułem, jak z każdym miesiącem tracę z nim kontakt. Był obok, ale jakby zupełnie gdzie indziej.

Zaczęło się od telefonu ze szkoły

Pierwszy sygnał, że coś jest nie tak, zignorowałem. Telefon od wychowawczyni jakieś dwa miesiące temu. Pytała, czy z Jankiem wszystko w porządku, bo ma sporo nieobecności. Wróciłem do domu wściekły. Pokazał mi usprawiedliwienia, rzekomo napisane przeze mnie. Podpis podrobiony tak nieudolnie, że aż śmiesznie. Zrobił awanturę, że się czepiam, że był chory. Uwierzyłem, bo chciałem uwierzyć. Bo konfrontacja była trudniejsza niż udawanie, że wszystko jest OK.

Potem zauważyłem, że znikają pieniądze z mojego konta. Nie jakieś wielkie kwoty. Sto złotych tu, dwieście tam. Sprawdziłem historię transakcji. Powtarzające się obciążenia z jakiejś platformy z grami. Przypomniałem sobie, że kiedyś podpiąłem swoją kartę, żeby kupić mu jedną grę na urodziny. Nie sądziłem, że zapamięta dane.

Próbowałem rozmawiać. Spokojnie, przy kolacji. Wyjaśnić, że to kradzież. Że nie może tak robić. Popatrzył na mnie obojętnie, wzruszył ramionami i powiedział:

– „Wszyscy tak robią”.

I wstał od stołu, zamykając się w swoim pokoju. Zostałem z tym jak idiota. Poczułem taką bezsilność, że miałem ochotę rozwalić ten talerz o ścianę.

Tego dnia po prostu nie wytrzymałem

Decyzję podjąłem trzy dni temu. Wróciłem z pracy wcześniej. W mieszkaniu ciemno, tylko z jego pokoju biła niebieska poświata od monitora. Zasłony zaciągnięte. Czuć było zaduch. Na biurku puste opakowania po chipsach i kubki po coli.

On siedział w słuchawkach. Nawet nie zauważył, że wszedłem. Krzyczał coś do mikrofonu. Położyłem mu rękę na ramieniu. Aż podskoczył. Zdjął jedną słuchawkę.

– „Czego chcesz?” – warknął, nie odrywając wzroku od ekranu.

– „Musimy porozmawiać. O szkole. O pieniądzach” – zacząłem spokojnie, chociaż ledwo panowałem nad sobą.

– „Nie teraz, gram”.

To było to. To „nie teraz”. Powiedziane tonem, jakbym był natrętnym akwizytorem, a nie jego ojcem. Nie wytrzymałem. Nie krzyczałem. Podszedłem do ściany i bez słowa wyciągnąłem wtyczkę od routera z gniazdka. W mieszkaniu zgasła mała, zielona dioda.

Spojrzał na mnie z niedowierzaniem, a potem z taką złością, jakiej nigdy u niego nie widziałem. Podszedłem do biurka, odłączyłem komputer i zwinąłem kable. Wziąłem telefon leżący obok. Nie protestował. Po prostu patrzył, jak to wszystko zabieram. Kiedy wychodziłem, powiedział cicho, ale dobitnie:

– „Nienawidzę cię”.

Pod drzwiami znalazłem kartkę. Jedno zdanie

Od tamtej pory nic się nie zmienia. On siedzi zamknięty w pokoju. Ja próbuję udawać, że wszystko jest normalnie. Przez pierwsze dwa dni myślałem, że mu przejdzie. Że w końcu zmięknie, wyjdzie, pogadamy. Ale on jest twardszy, niż myślałem. A może po prostu bardziej zraniony.

I wtedy była ta wczorajsza kolacja. Ten pusty talerz. Ta cisza. Kiedy w końcu poszedłem zabrać nietknięte jedzenie spod jego drzwi, zobaczyłem ją. Małą, białą kartkę wyrwaną z zeszytu, wsuniętą w szparę. Podniosłem ją. Napisane koślawymi, wściekłymi literami: „Jesteś moim wrogiem”.

Stałem na środku korytarza i czułem, jak uginają się pode mną nogi. Wróg. Nie ojciec, który się martwi. Nie facet, który nie wie, co robić. Wróg. Tą jedną decyzją, podjętą w desperacji, chyba wszystko zepsułem.

Chyba właśnie przyznałem się do porażki

Siedzę teraz w kuchni. Jest druga w nocy. Kartka leży na stole. Patrzę na nią i czuję, że przegrałem. Chciałem go uratować, a chyba wepchnąłem go jeszcze głębiej w samotność. Odebrałem mu jedyne, co miał, a nie dałem nic w zamian.

Nie wiem, jak to naprawić. Nie wiem, czy w ogóle się da. Ale nie mogę tak tego zostawić. Nie mogę pozwolić, żeby mój syn naprawdę mnie znienawidził. Żebyśmy stali się dla siebie obcymi ludźmi pod jednym dachem.

Wyjąłem telefon. Wpisałem w wyszukiwarkę hasło, którego wstydziłem się nawet pomyśleć: „psycholog dla nastolatków”. Patrzę na listę nazwisk i numerów. Czuję się, jakbym się poddawał. Ale może to nie jest poddanie się. Może to jedyne, co mi zostało.

Palec zawisł nad przyciskiem „zadzwoń”. Jeszcze go nie nacisnąłem.

Piotr, 38 lat

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.