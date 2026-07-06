„Proszę wpuścić panów, oni są umówieni”. Po siedmiu latach właścicielka, której piekłam sernik, pokazała drugą twarz

Myślałam, że po siedmiu latach w tym samym mieszkaniu nic mnie już nie zaskoczy. Znałam każdy skrzypiący panel, każdą rysę na ścianie. Znałam też panią Halinkę, właścicielkę. A przynajmniej tak mi się wydawało. Okazało się, że kompletnie jej nie znałam.

Wszystko zaczęło się od wody na podłodze w łazience. Taka mała kałuża przy rurze od umywalki. Nic wielkiego, wytarłam ścierką, podstawiłam miskę i od razu zadzwoniłam do właścicielki. W końcu to stara kamienica, takie rzeczy się zdarzają.

Przez telefon była jeszcze taka troskliwa

Wydawało mi się, że pani Halinka to właścicielka idealna. Starsza, miła pani, która raz w miesiącu wpadała po czynsz, zjadała kawałek ciasta i pytała, co słychać. Zawsze płaciłam na czas, dbałam o mieszkanie jak o swoje. Naprawdę ją lubiłam, traktowałam trochę jak taką babcię z sąsiedztwa.

Gdy zadzwoniłam w sprawie tej rury, jej pierwsza reakcja była dokładnie taka, jakiej się spodziewałam. „Ojej, dziecko, nic poważnego? Dobrze, że dzwonisz, zaraz kogoś załatwię”. Poczułam ulgę. Ufałam jej. Nigdy nie było między nami żadnych problemów.

Fachowiec przyszedł następnego dnia. Stwierdził to, co było oczywiste: rura była stara jak cały budynek, zardzewiała i w końcu puściła. Normalna sprawa. Wymiana zajęła mu godzinę, skasował dwie stówy, które zapłaciłam z własnej kieszeni, pewna, że pani Halinka mi odda przy czynszu.

Zadzwoniłam do niej wieczorem, żeby powiedzieć, że już po wszystkim. I wtedy po raz pierwszy usłyszałam w jej głosie coś dziwnego. Jakiś taki chłodny, wyrachowany ton.

„No dobrze, dobrze… Ale wie pani, ja tu rozmawiałam z innym fachowcem. On mówi, że jak jedna rura pękła, to zaraz pójdą następne. Cała instalacja jest do wymiany. A jak instalacja, to i cała łazienka do remontu”.

Słuchałam tego i nie wierzyłam. Co ma piernik do wiatraka? Jedna wymieniona rurka do generalnego remontu?

Wtedy zrozumiałam, że to nie jest nieporozumienie

Kilka dni później w skrzynce znalazłam list. Nie od pani Halinki. Od kancelarii prawnej. Gruby, sztywny papier, oficjalny ton. Wezwanie do zapłaty. W środku kosztorys. Wymiana pionów, skuwanie płytek, nowe kafelki, biały montaż. Suma: 12 tysięcy złotych. Termin płatności: 14 dni.

Na dole dopisek: „W związku z niewłaściwym użytkowaniem lokalu, które doprowadziło do awarii i konieczności przeprowadzenia generalnego remontu łazienki…”.

Zrobiło mi się słabo. Niewłaściwe użytkowanie? To, że odkręcałam wodę w kranie? Próbowałam się do niej dodzwonić. Raz, drugi, piąty. Nie odbierała. Wysłałam SMS-a, że to chyba jakaś pomyłka, że musimy porozmawiać. Odpisała po kilku godzinach: „Wszystko jest w piśmie. Proszę uregulować należność”.

Byłam coraz bardziej wściekła. Ta miła, starsza pani, której piekłam sernik na święta, postanowiła zrobić sobie remont łazienki na mój koszt. Wykorzystała pretekst pękniętej rury, żeby wyciągnąć ode mnie pieniądze. Zaczęła mnie straszyć, że jak nie zapłacę, to zatrzyma moją kaucję, która, nawiasem mówiąc, wynosiła tyle, co dwa czynsze.

„Proszę wpuścić panów, oni są umówieni”

Myślałam, że to szczyt wszystkiego. Że teraz będziemy się przepychać pismami, że znajdę prawnika i jakoś to odkręcę. Ale ona poszła o krok dalej. Najgorsze stało się w zeszły wtorek. Pracowałam z domu, siedziałam w dresie przy laptopie, gdy ktoś zadzwonił do drzwi. Dzwonek był krótki i natarczywy.

Wyjrzałam przez wizjer. Pani Halinka. A za nią dwóch postawnych facetów w roboczych ubraniach, z torbami na narzędzia. Zrobiło mi się zimno. Otworzyłam drzwi na szerokość łańcucha.

„Dzień dobry”, powiedziała z bardzo sztucznym uśmiechem. „To my na ten remont”.

Stałam jak wryta. Patrzyłam na nią, na tych dwóch mężczyzn, którzy przestępowali z nogi na nogę. Oni naprawdę myśleli, że tak po prostu wejdą i zaczną mi skuwać łazienkę.

„Jaki remont? O niczym nie wiem, nie umawiałyśmy się”, powiedziałam spokojnie, chociaż serce waliło mi jak młotem.

„Jak to nie? Przecież wysłałam wezwanie. Trzeba to zrobić, bo zaraz zaleje sąsiadów. Proszę wpuścić panów, oni mają napięty grafik”. Jej głos stawał się coraz twardszy. W jednej chwili z miłej starszej pani zmieniła się w kogoś zupełnie innego.

„Spotkamy się w sądzie”

Wtedy miarka się przebrała. Cały ten żal i złość z ostatnich tygodni po prostu ze mnie wylazły.

„Nigdzie nie wejdą”, powiedziałam, patrząc jej prosto w oczy. „Nie wyrażam zgody. Nie ma pani prawa wchodzić tu z ekipą bez mojej wiedzy”.

Zrobiła się czerwona na twarzy. „To jest moje mieszkanie! A pani je niszczy! Proszę natychmiast otworzyć!”.

„Płacę co miesiąc i mam umowę. Awaria nie była z mojej winy i pani doskonale o tym wie. Jeśli pani stąd nie odejdzie, dzwonię na policję. A w sprawie remontu spotkamy się w sądzie”.

Zrobiło się cicho. Faceci za jej plecami patrzyli to na mnie, to na nią, widać było, że są zakłopotani. Pani Halinka tylko syknęła coś przez zęby.

„Pożałuje pani tego. Wypowiadam pani umowę w trybie natychmiastowym. Proszę się wynosić!”.

Zatrzasnęłam drzwi. Oparłam się o nie plecami, nogi miałam jak z waty. Słyszałam jeszcze jej krzyki na korytarzu, a potem kroki, jak odchodzili. Dopiero po chwili dotarło do mnie, co się stało. Trochę się bałam, ale z drugiej strony byłam z siebie dumna, że się nie dałam.

Nie wiem, co będzie dalej. Pewnie czeka mnie sprawa w sądzie i szukanie nowego mieszkania. Ale jedno wiem na pewno: nigdy więcej nie pozwolę, żeby ktoś w tak chamski sposób próbował mnie wykorzystać. Koniec z byciem miłą i ugodową za wszelką cenę.

Ania, 34 lata

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.