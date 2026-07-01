"Przeniosłam pieniądze Zosi na lepszą lokatę". To najgorsze kłamstwo, jakie powiedziałam córce

"Mama, podeślij mi to potwierdzenie z banku"

Dostałam wczoraj SMS-a od córki: "Mama, podeślij mi to potwierdzenie z banku, jak będziesz miała chwilę. Chcę już zacząć rozglądać się za prezentem dla Zosi". Niby nic, a ja od wczoraj nie śpię. Siedzę w kuchni, jest trzecia nad ranem i myślę tylko o jednym: co ja narobiłam?

Zosia, moja jedyna wnuczka, za cztery miesiące kończy osiemnaście lat. Mój zmarły mąż, Janek, odłożył dla niej pieniądze. Niemałą kwotę. To miały być pieniądze na start, na studia, na cokolwiek sobie wymarzy. Trzymałam je na osobnym koncie. To była jego ostatnia wola.

A ja tych pieniędzy nie mam.

"Po śmierci męża poznałam Marka"

Po śmierci Janka przez trzy lata byłam sama. Wszędzie czułam pustkę. Dzieci miały swoje sprawy, swoje rodziny. Ja zostałam taką babcią na telefon.

Marka poznałam na potańcówce dla seniorów. Zaciągnęła mnie tam sąsiadka. Śmiał się głośno, tańczył jak szalony i patrzył na mnie tak, jak nikt nie patrzył od lat. Nie jak na matkę, nie jak na babcię. Jak na kobietę.

Dzięki niemu znowu zaczęłam o siebie dbać, malować się, kupować sukienki. Zabierał mnie na wycieczki, przynosił kwiaty bez okazji. Czułam się, jakbym znowu miała dwadzieścia lat. Ania, moja córka, była sceptyczna. Mówiła, żebym uważała, ale ja nie chciałam słuchać. Chciałam wreszcie trochę pożyć.

"Jego drobne problemy stały się moimi"

Pierwszy raz poprosił o pożyczkę po trzech miesiącach. Awaria samochodu, a on akurat czekał na duży przelew, który miał być "za tydzień". Pożyczyłam. Oddał po dwóch tygodniach, z bukietem róż. Potem znowu coś. Jakiś pilny rachunek, chory ojciec, okazja na inwestycję, która zaraz się zwróci. Te przelewy zawsze się spóźniały.

Zaczęłam sięgać po oszczędności, które zostały mi po Janku. Tłumaczyłam sobie, że to chwilowe, że przecież Marek to dobry człowiek, tylko ma pecha. Kochałam go. A jak się kocha, to się pomaga.

Pół roku temu przyszedł do mnie ze zmartwioną miną. Jego syn, Kamil, dostał się na wymarzoną informatykę w innym mieście. Czesne za pierwszy rok było jednak ogromne. Marek siedział naprzeciwko mnie w salonie, trzymał mnie za ręce i miał łzy w oczach.

– "Elu, nie wiem, co robić. Chłopak ma talent, zmarnuje się, jeśli nie pojedzie. Oddam ci wszystko co do grosza, jak tylko ten duży projekt mi ruszy. To kwestia paru miesięcy. Przysięgam".

Wiedziałam, o jakich pieniądzach myśli. O pieniądzach Zosi. Długo się wahałam. Czułam się, jakbym zdradzała Janka. Ale Marek tak prosił, tak opowiadał o przyszłości syna. Mówił, że to inwestycja, że Kamil będzie im kiedyś wdzięczny. Zgodziłam się. Następnego dnia przelałam mu dwadzieścia tysięcy złotych.

"Ania poprosiła o potwierdzenie z banku"

W zeszłą sobotę wpadła Ania. Przy kawie i serniku zaczęła planować osiemnastkę Zosi. Była taka podekscytowana. Mówiła o kursie na prawo jazdy, może o małym, używanym samochodzie. Wtedy spojrzała na mnie i zapytała:

– "Mamo, a te pieniądze od taty dla Zosi... wszystko z nimi w porządku? Są bezpieczne?".

Zrobiło mi się gorąco, ale uśmiechnęłam się najnaturalniej, jak umiałam.

– "Oczywiście, kochanie. Nawet przeniosłam je na taką lepszą lokatę, żeby trochę urosło. Wiesz, inflacja".

Ania się ucieszyła. "O, to super, mamo! Jesteś genialna!". A potem dodała: "To podeślij mi później to potwierdzenie, dobrze? Chciałabym już zacząć się rozglądać za prezentem".

Pokiwałam głową, a w środku cała zesztywniałam. Kiedy wyszła, usiadłam na kanapie i nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Czułam, że to koniec.

"Wtedy zobaczyłam, kim on naprawdę jest"

Wieczorem, kiedy Marek wrócił, od razu mu o tym powiedziałam. Stałam w przedpokoju, gdy zdejmował buty, nucąc coś pod nosem. Mówiłam cicho, ale stanowczo.

– "Ania chce zobaczyć potwierdzenie z lokaty Zosi. Potrzebuję tych pieniędzy. Już".

Spojrzał na mnie, jakbym mu w czymś przeszkodziła. Westchnął.

– "Elka, nie zaczynaj. Mówiłem ci, że oddam. Ten projekt się trochę opóźnił, ale…".

– "Marek, ja nie mam czasu. Ona chce to zobaczyć teraz. Co ja jej powiem? Że pieniądze jej zmarłego ojca wydałam na studia twojego syna?".

Wtedy się zdenerwował. Rzucił kurtkę na fotel.

– "Nie rób z tego takiej tragedii! Pieniądze to tylko pieniądze. Oddam! Coś wymyślimy. Powiedz jej, że bank ma jakąś awarię".

I wtedy do mnie dotarło. Zobaczyłam w nim obcego człowieka, a nie partnera. Moje problemy, moja rodzina, pamięć o mężu - dla niego to była jakaś tragedia, którą można załatwić głupim kłamstwem. Dla niego to były tylko pieniądze. A dla mnie coś znacznie ważniejszego.

"Muszę teraz wszystko wyznać córce"

Nie kłóciliśmy się. Zapadła cisza. Popatrzyłam na niego i powiedziałam tylko jedno.

– "Spakuj się. Proszę".

Nie mógł uwierzyć. Próbował dyskutować, przepraszać, obiecywać. Ale ja już go nie słuchałam. Siedziałam w kuchni, a on wynosił swoje torby. Kiedy zamknął za sobą drzwi, w mieszkaniu znowu zrobiło się pusto. Tak jak po śmierci Janka, tylko gorzej. Bo tym razem czułam potworny wstyd.

Teraz siedzę i patrzę na telefon. Wiem, że muszę zadzwonić do córki i powiedzieć jej prawdę. Muszę przyznać, że okradłam własną wnuczkę. Nie wiem, jak to zrobię. I nie wiem, czy mi kiedykolwiek wybaczy. A najgorsze, że sama sobie chyba nigdy nie wybaczę.

Elżbieta, 56 lat

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.