Teściowa oddała pożyczkę synowi zamiast synowej. „Mąż wydał moje pieniądze i nic mi nie powiedział”

Pożyczam teściowej 6000 zł ze swoich oszczędności na naprawę samochodu

Po terminie słyszę, że teściowa oddała pieniądze na konto swojego syna

Teściowa wysyła mi potwierdzenie przelewu z dopiskiem: „Zwrot pożyczki dla Anety”

Mąż przyznaje, że wydał te pieniądze na zaległe raty za swój motocykl

Żądam zwrotu i ustalamy spłatę. Teściowej mówię wprost, że więcej nie pożyczę

„Pożyczysz mi na samochód?” padło niewinnie przy niedzielnej kawie

Teściowa przyszła do nas w niedzielę, jak zwykle z ciastem w plastikowym pudełku. Marek włączył ekspres, ja kroiłam sernik, a ona mówiła, że musiała zostawić auto u mechanika. „To tylko awaria, ale bez auta nie dojadę do pracy” rzuciła, mieszając kawę łyżeczką, jakby mówiła o pogodzie.

Nie mieliśmy wtedy wspólnych oszczędności. Ja miałam swoje konto i swoje pieniądze. Odkładałam od lat, jeszcze zanim poznaliśmy się z Markiem, na spokojniejsze miesiące. Kiedy teściowa zapytała o pożyczkę, Marek od razu powiedział: „Mamo, damy radę” i spojrzał na mnie tak, jakby to była formalność.

Powiedziałam wprost, że mogę pożyczyć sześć tysięcy, ale chcę, żebyśmy się umówili na konkretny termin. Teściowa przytaknęła szybko. „Za trzy miesiące. W pierwszym tygodniu, jak tylko dostanę premię, oddam” zapewniła i nawet wyciągnęła telefon, żeby to sobie zapisać.

Tego samego dnia zrobiłam przelew przy kuchennym stole. Pamiętam, bo obok leżała moja lista zakupów i paragon z apteki, a ja jeszcze sprawdziłam dwa razy numer konta. Teściowa podziękowała, uścisnęła mnie i powiedziała: „Jesteś złota”. I na tym temat się zamknął, przynajmniej wtedy tak myślałam.

Po terminie zadzwoniłam tylko przypomnieć i usłyszałam coś, co mnie zbiło z tropu

Te trzy miesiące zleciały szybciej, niż myślałam. Nie cisnęłam, bo każdy ma swoje wydatki, a ja nie lubię robić z pieniędzy dramatu. Ale kiedy w aplikacji banku nadal nie było żadnego przelewu, wzięłam telefon i wyszłam na balkon, żeby Marek nie słyszał rozmowy.

Powiedziałam spokojnie: „Pani Krysiu, przypominam o przelewie, bo u mnie nic nie przyszło”. W słuchawce było chwilę cicho, a potem usłyszałam ton, jakby to ja się czepiała. „Anetka, ale ja już oddałam, dwa tygodnie temu.”

Zacięłam się na moment. „Ale… na moje konto?” dopytałam, bo byłam pewna, że się pomyliła. Ona na to: „Na konto Marka przelałam, przecież miałam jego numer zapisany. Co za różnica, to mąż.”

Poczułam, jak robi mi się gorąco, mimo że na balkonie wiało. W głowie od razu zaczęły mi się układać te wszystkie zdania, których nie chciałam wypowiadać. „To były moje oszczędności. Umawiałyśmy się inaczej” powiedziałam ciszej, ale teściowa tylko westchnęła, jakby rozmawiała z dzieckiem.

W kuchni zapytałam Marka i od razu było widać, że wszystko wie

Wróciłam do kuchni, Marek stał przy zlewie i płukał filiżanki. Miał na sobie starą koszulkę z logo warsztatu, w którym kiedyś dorabiał. Wyglądał zupełnie zwyczajnie. To mnie najbardziej zirytowało, ta normalność.

Powiedziałam: „Twoja mama mówi, że oddała pożyczkę, tylko przelała ją na twoje konto. To prawda?” Marek nawet nie udawał zaskoczenia. Odstawił kubek, otarł ręce o ściereczkę i mruknął: „No, przelała. Dwa tygodnie temu.”

Patrzyłam na niego i czekałam na dalszy ciąg, bo w mojej głowie to był wstęp do: „zaraz ci przeleję”. On jednak dodał: „Ale wiesz, miałem raty za motocykl. Poszło na to”. Powiedział to tak, jakby mówił o zakupie chleba.

Aż mnie ścisnęło w gardle. Motocykl Marka był jego dumą, jego weekendami i jego „odpoczynkiem po ciężkim tygodniu”. Wiedziałam, że ma raty, ale nie wiedziałam, że są zaległe, ani że mój zwrot pożyczki miał je łatać.

Teściowa przysłała potwierdzenie przelewu i tam czarno na białym było, dla kogo to miało być

Napisałam do teściowej, żeby wysłała potwierdzenie. Wmawiałam sobie, że może bank coś opóźnił. Odpisała od razu, jakby miała to już przygotowane. Po minucie miałam w telefonie zdjęcie: przelew na konto Marka, kwota sześć tysięcy, data sprzed dwóch tygodni.

Najgorsze było to, co było w tytule przelewu. „Zwrot pożyczki dla Anety.” Patrzyłam na ten dopisek i czułam, jak pieką mnie oczy. Zawołałam Marka i podałam mu telefon, nic nie mówiąc.

- Widziałem. No, widziałem.

- Myślałem, że uzupełnię ci te pieniądze, zanim się zorientujesz. Naprawdę. Było mi głupio, ale raty mnie goniły.

Teściowa od razu stanęła po stronie syna, jakby to było oczywiste

Zadzwoniłam do niej od razu, bo nie umiałam udawać, że to tylko „nieporozumienie”. Powiedziałam, że w tytule jest moje imię i że umawiałyśmy się na zwrot do mnie, nie do Marka. Usłyszałam: „Aneta, nie rób awantury o jakieś papierki.”

W tle słyszałam telewizor, jakiś serial, jakby ta rozmowa była kolejnym domowym obowiązkiem. Teściowa ciągnęła: „Marek ma swoje zobowiązania. Spłata rat to też pomoc dla was. Przecież jesteście rodziną.”

Ja stałam w przedpokoju, oparta o szafkę na buty, i patrzyłam na wiszące kurtki. Marek kręcił się obok. Wchodził do kuchni, po chwili wracał, jakby szukał miejsca, gdzie nie będzie musiał tego słuchać. Powiedziałam teściowej, że to nie jest rozmowa o „papierkach”, tylko o pieniądzach, które należały do mnie.

Ona na to: „Ja oddałam, to już nie mój problem, dogadajcie się.” I jeszcze dodała, takim niby ciepłym tonem: „Nie trzymaj w domu osobnych skarbonek, bo potem są tylko nerwy.” Wtedy dotarło do mnie, że to nie jest temat na jeden przelew, tylko coś, co będzie między nami siedziało długo.

Nie odpuściłam. Usiedliśmy przy stole i ustaliliśmy konkrety

Wieczorem usiedliśmy przy kuchennym stole, tym samym, przy którym robiłam przelew dla teściowej. Położyłam telefon z potwierdzeniem na blacie, obok kartki i długopisu. Marek zaczął od: „No dobra, głupio wyszło”, ale ja nie chciałam żadnego gadania.

Powiedziałam: „Masz mi oddać <strong>sześć tysięcy</strong>. Nie pięć i nie po trochu, kiedy ci wygodnie. Konkretnie.” Marek spuścił wzrok, podrapał się po karku i po chwili zaproponował: „Będę ci przelewał po tysiąc miesięcznie ze swojej pensji.”

Zgodziłam się, ale od razu powiedziałam, że nie ma mowy, żeby przez to dokładał mniej do wspólnych rachunków. Czynsz, prąd, zakupy, to jest nasze życie, a nie raty za jego motocykl. Marek chciał coś powiedzieć, ale zatrzymał się w połowie. Chyba dotarło do niego, że to nie jest rozmowa o matematyce.

Następnego dnia napisałam do teściowej krótką wiadomość, że więcej pieniędzy jej nie pożyczę. Raz wystarczy. Odpisała tylko: „Rób jak uważasz”. Bez niczego więcej, jakby to miało być ostatnie słowo. A ja pierwszy raz od dawna poczułam ulgę nie dlatego, że ktoś mnie zrozumiał, tylko dlatego, że przestałam się tłumaczyć.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.