"Współlokator oznaczył moje mleko jako wspólne dobro domowe"

„Lodówka miała swoje zasady, a ja swoje mleko”

Mieszkam z trzema osobami w wynajmowanym mieszkaniu, w takim bloku, gdzie na klatce wiecznie czuć mop, a sąsiedzi wiedzą wszystko. Studiuję dziennie i dorabiam jako kelnerka, więc mój rytm jest prosty: rano kawa na szybko, uczelnia, potem zmiana i powrót, kiedy większość ludzi już myśli o serialu.

W lodówce mieliśmy prosty układ, którego wszyscy się trzymali. Półki podpisane, szuflada na warzywa „czyja, ten sprząta”, a rzeczy wspólne tylko te, które naprawdę były wspólne, czyli sól, pieprz, czasem ketchup kupowany na pół przez tych, co akurat pamiętali.

To działało, bo nikt nie musiał być święty. Wystarczyło, że każdy trzymał się najprostszego: nie ruszam twojego, ty nie ruszasz mojego. Mleko kupowałam zwykle po pracy, przy okazji makaron i coś do podjadania. Po nocnej zmianie człowiek wraca głodny.

„Bartek wszedł w kuchnię jak do klubu dyskusyjnego”

Bartek wprowadził się niedawno. Na pierwszy rzut oka był miły, tylko miał w sobie to „wiem lepiej”. No i te koszulki z hasłami o świadomym życiu. Pierwszego dnia przyniósł ciasto w pudełku i powiedział, że „chce, żebyśmy mieli dobrą energię w domu”.

W kuchni od razu zaczął swoje wywody. Że ludzie się izolują, że wspólnota buduje bezpieczeństwo, że w mieszkaniu powinno się „naturalnie dzielić”. Kiwałam głową, krojąc pomidora, bo nie miałam siły dyskutować po dziesięciu godzinach na nogach.

Przy lodówce zapytał: „Serio macie podpisane półki?”. Odpowiedziałam spokojnie, że tak jest najprościej i działa. Uśmiechnął się, jakbym mu właśnie opowiedziała coś śmiesznego, i powiedział: „No dobra, zobaczymy”.

„Podpisałam kartonik, a on dopisał ideę”

Kilka dni później kupiłam zwykłe mleko. Żadne bio, a i tak człowiek patrzy na cenę. Rano miałam zajęcia, więc wzięłam marker i napisałam na kartoniku „Klaudia”. Z doświadczenia wiedziałam, że nawet w najlepszym mieszkaniu ktoś czasem „nie zauważy”.

Wieczorem wróciłam zmęczona, z włosami pachnącymi frytkami i rękami, które jeszcze pamiętały tacki. Otworzyłam lodówkę, żeby zrobić sobie kawę, i zobaczyłam mój kartonik. A na nim, obok mojego napisu, druga karteczka, przyklejona równo i starannie, jakby to miało wyglądać profesjonalnie.

Na karteczce było: „Wspólne dobro domowe, bierz śmiało, dzielenie się buduje atmosferę”. Kartonik był wyraźnie lżejszy. Potrząsnęłam kartonikiem i usłyszałam, że na dnie zostało dosłownie trochę.

„Wypił moje mleko do kawy i jeszcze się uśmiechnął”

Bartek stał przy blacie z kubkiem, cały zadowolony z siebie. Spojrzał na mnie i powiedział: „O, super, że wróciłaś. Zrobiłem sobie kawę, bo to mleko i tak stało w lodówce”. Mówił to tonem, jakby uratował produkt przed zmarnowaniem.

- Bartek, to było moje mleko. Podpisane.

- No i nadal jest twoje. Po prostu jest też nasze, rozumiesz? Tak się tworzy dom, a nie magazyn.

Odstawiłam torbę na krzesło i przez chwilę naprawdę nie wiedziałam, czy on się ze mnie nabija, czy jest śmiertelnie poważny. Nie chciałam wyjść na sknerę. Tylko że to wcale nie było o mleko. To było o to, że ktoś bez pytania wchodzi w moje rzeczy i udaje, że robi mi przysługę.

- Jak chcesz się dzielić, to kupuj coś do wspólnego. To jest moja półka.

- Klaudia, ty serio liczysz łyki mleka? Wyluzuj. Ja wnoszę do tego mieszkania trochę otwartości.

Zacisnęłam zęby, wsypałam kawę do kubka i zalałam wodą, czarną. Zrobiłam czarną, choć lubię z mlekiem. W tamtym momencie nie miałam ochoty nawet patrzeć na ten kartonik. Czułam na plecach jego wzrok, taki spokojny, jakby czekał, aż dojrzeję do jego filozofii.

„Słowa o wspólnocie pękły, kiedy zajrzałam do jego pokoju”

Przez następne dni zrobiłam to, co zwykle przy takich mieszkaniówkach. Udawałam, że nic się nie stało. Kupowałam mniej, chowałam rzeczy na górne półki, piłam herbatę, żeby nie myśleć o mleku. Bartek za to rozkręcał się w opowieściach o tym, że „wspólne przestrzenie wymagają zaufania”.

W weekend rano szukałam odkurzacza. Mieliśmy umowę, że co jakiś czas każdy ogarnia kawałek korytarza. Bartek był w pracy, drzwi do jego pokoju uchylone, a odkurzacza nie było w schowku. Zajrzałam tylko na sekundę, żeby sprawdzić, czy nie stoi przy biurku.

Nie stał. Za to przy ścianie zobaczyłam zamykaną szafkę, taką na mały kluczyk, jak w hostelu. Obok na krześle leżał pęk kluczy, a jeden miał breloczek z napisem „Home”. Otworzyłam szafkę, bo kluczyk tkwił w zamku. Głupie, wiem, ale aż mnie nosiło.

W środku było małe prywatne delikatesy. Droga oliwa w ciemnej butelce, paczka kawy ziarnistej, jakieś orzechy nerkowca w słoiku, proteinowe batoniki, czekolada, której nawet nie widziałam w zwykłym sklepie. I kilka puszek czegoś, co wyglądało jak zagraniczne napoje energetyczne.

Stałam tak chwilę z ręką na drzwiczkach i patrzyłam, co ja właściwie widzę. Pomyślałam o swoim kartoniku mleka z hasłem o atmosferze. O tym, jak on mówił „bierz śmiało”, a sam trzymał swoje skarby pod kluczem.

„Zebrałam wszystkich przy stole i postawiłam mleko na środku”

Tego samego dnia napisałam na naszej grupie: „Możemy dziś wieczorem pogadać chwilę w kuchni?”. Nikt nie lubi zebrań, ale wszyscy lubią spokój, więc przyszli. Usiadłam przy stole i postawiłam na środku ten kartonik mleka z dwiema karteczkami. Niech każdy zobaczy, o co mi chodzi.

Bartek przyszedł ostatni, z uśmiechem i kubkiem. Spojrzał na stół i od razu zrobił minę, jakby to było przesadne. Anka i Maciek patrzyli raz na mnie, raz na mleko. Było widać, że nie mają ochoty wchodzić w cudzą kłótnię.

- Nie chcę robić afery, ale ustalmy to raz. Podpisane rzeczy mają być nietykalne.

- Zasady już są, Klaudia. Tylko ty się spinasz o detale.

- Nie o detale. O to, że podpisane rzeczy są ruszane bez pytania, a potem dorabia się do tego ideologię.

Maciek chrząknął i powiedział: „Dobra, o co chodzi konkretnie?”. Więc powiedziałam. O mleku. O karteczce. O tym, że nie mam ochoty sponsorować czyjejś kawy po nocnej zmianie.

Wtedy dorzuciłam spokojnie, bez podnoszenia głosu: „I o tym, że ktoś, kto mówi o dzieleniu się, ma w pokoju zamykaną szafkę z jedzeniem tylko dla siebie”. W kuchni zrobiło się cicho. Bartek przestał się uśmiechać.

- Byłaś w moim pokoju?

- Szukałam odkurzacza. Szafka była otwarta. I wiesz co? To jest okej, że masz swoje rzeczy. Ja też mam swoje. Tylko nie udawaj, że moja półka to wspólna stołówka.

Anka popatrzyła na Bartka i powiedziała: „Ja też nie chcę, żeby ktoś mi ruszał jedzenie”. Maciek dodał: „Mamy prosty układ, nie kombinujmy”. Bartek przez chwilę kręcił kubkiem w dłoniach, a potem rzucił: „No dobra, mogłem zapytać, ale to miało być bardziej… koleżeńskie”.

Wyjęłam z szuflady czystą kartkę i marker. „Wspólne jest tylko to, za co wspólnie zapłaciliśmy” napisałam dużymi literami i przykleiłam na lodówce, obok podziału półek. Nikt nie klaskał, nikt nie robił wielkich deklaracji, ale poczułam ulgę, jak po zdjęciu za ciasnej gumki z nadgarstka.

Bartek później oddał mi za mleko. Nie w gotówce, tylko przyniósł nowy kartonik i postawił na mojej półce, już bez haseł. Od tamtej pory jego „wspólnota” jakoś ucichła, a ja przestałam się bać, że wyjdę na skąpą, kiedy po prostu proszę o zwykły szacunek. To nie było o mleko. Tylko o to, żeby ktoś nie wmawiał mi, że grzebanie w cudzych rzeczach to „atmosfera”.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.