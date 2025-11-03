24 dni magii, czyli wielkie odliczanie do świąt z kalendarzami adwentowymi Douglas Collection

DOUGLAS COLLECTION HOME SPA KALENDARZ ADWENTOWY

Zamień grudzień w domowy rytuał piękna i ukojenia. Za każdą z 24 świątecznych przegródek tego eleganckiego kalendarza kryją się kosmetyczne odkrycia z najpopularniejszych linii Douglas Home Spa — m.in. Villa Bali, The Wild Forest Lodge, The Lagoon Leilani, Journey to Kashgar i wielu innych.

Każdy dzień to nowy sposób na odprężenie: od aromatycznych żeli pod prysznic i otulających balsamów do ciała, po sprytne akcesoria, które stworzą w Twojej łazience klimat luksusowego spa. Podaruj sobie (lub komuś bliskiemu!) chwilę ukojenia w przedświątecznym zgiełku — a po grudniu ciesz się rozpieszczającymi rytuałami jeszcze dłużej

Cena regularna: 229 z

Autor: Douglas

DOUGLAS COLLECTION MAKE-UP KALENDARZ ADWENTOWY

Wyobraź sobie grudzień pełen eksperymentów z make-upem. Kalendarz adwentowy Douglas Collection to zaproszenie do zabawy trendami i odkrywania kosmetyków, które pozwolą Ci wyrazić siebie w każdym nastroju. Zaskakujące odcienie pomadek, połyskujące cienie, praktyczne gąbeczki i akcesoria — każdy dzień otwiera drzwi do innego looku: subtelnego na co dzień lub total glamour na świąteczne wyjścia. Stwórz swój własny kalendarz chwil piękna i spraw, by odliczanie do Świąt było równie wyjątkowe jak sam magiczny finał.

Cena regularna: 155 zł

Autor: Douglas

DOUGLAS COLLECTION DOUGLAS BEAUTY KALENDARZ ADWENTOWY

Ten kalendarz to codzienny rytuał małych przyjemności. Mini pielęgnacja na zimowe poranki, makijaż, który podkreśli świąteczny nastrój, albo akcesoria, które po prostu umilą dzień. Jego piękny, starannie wykonany design i 24 czarujące niespodzianki ukryte w środku pozwalają każdego dnia przeżyć nową przygodę. Rozpieszczające kosmetyki do pielęgnacji skóry, rozświetlacze do makijażu i przydatne akcesoria sprawiają, że grudzień stanie się prawdziwym festiwalem urody.

Cena regularna: 155 zł

Autor: Douglas

DOUGLAS COLLECTION LUXURY KALENDARZ ADWENTOWY

Ta wersja kalendarza adwentowego Douglas Collection bardziej przypomina eleganckie pudełko na biżuterię niż klasyczny świąteczny gadżet. Z wbudowanym lusterkiem i przepięknym designem staje się prezentem, który chce się eksponować. W jego wnętrzu czeka 24 wyjątkowych chwil piękna: innowacyjny makijaż, pielęgnacja z linii Douglas Skin Focus, produkty do włosów Douglas Salon Hair oraz prawdziwe perełki Douglas Naturals. A do tego limitowane niespodzianki, jak świeca zapachowa czy miniaturowe perfumy — wszystko, by każdy grudniowy dzień pachniał luksusem. Podaruj sobie (lub komuś wyjątkowemu) codzienny rytuał celebracji i odkryj, jak piękne może być oczekiwanie na Święta!

Cena regularna: 229 zł

Autor: Douglas

DOUGLAS COLLECTION MEN KALENDARZ ADWENTOWY

24 praktyczne niespodzianki: od kremu do twarzy, przez mydło do brody i żel do włosów, aż po sprytne gadżety w podróżnym formacie. Wszystko, by mężczyzna mógł czuć się świeżo i pewnie — na co dzień i od święta. Dodatkowy plus? Akcent wellness dzięki produktom Douglas Home Spa, które gwarantują krótką chwilę relaksu nawet w najbardziej zabieganym okresie. A efektowny design sprawia, że kalendarz wygląda świetnie na półce — niczym modny element świątecznego wystroju.

Cena regularna: 185 zł