5 okularowych trendów na lato!

Okulary jako biżuteria

W tym sezonie okulary przeciwsłoneczne przestają być tylko dodatkiem – stają się biżuterią, która gra pierwsze skrzypce w letnich stylizacjach. Prada stawia na wyrafinowaną architekturę – okulary przeciwsłoneczne z kolekcji SS25 to fuzja minimalistycznych linii, fasetowanych detali i futurystycznych odniesień do estetyki lat 60. Modele przypominają maski superbohaterki – z przerysowanymi objętościami i precyzyjnym wykonaniem, czyniące je niemal jubilerskimi dziełami sztuki. Versace z kolei celebruje zmysłowość i siłę – masywne kształty, połyskujące złote detale i odważne proporcje sprawiają, że trudno oderwać wzrok. Dolce&Gabbana przemyca do kolekcji odrobinę teatralności i śródziemnomorskiego temperamentu – ich okulary zdobią efektowne logo, błysk i odrobina nostalgii za złotą godziną na Sycylii.

Od wybiegu po wakacje

Okulary to dziś nie tylko ochrona przed słońcem czy pomoc dla wzroku – towarzyszą nam od świtu do zmierzchu, wpisując się w rytm codziennych ról. Wybierasz się na plażę? Sięgasz po ciemne szkła i wyraziste oprawki, które idealnie grają z kostiumem i słomkowym kapeluszem. W mieście – lekkie korekcyjne z transparentnymi ramkami dodają szyku nawet najprostszym stylizacjom. Podczas podróży to one chronią spojrzenie przed porannym światłem i dodają pewności siebie w nowym miejscu. A na festiwalu? Tu liczy się zabawa – lustrzane szkła, geometryczne kształty i trochę szaleństwa w kolorze.

Czy przeciwsłoneczne, czy korekcyjne – stają się przedłużeniem nastroju, stroju i osobowości.

Klasyka zdefiniowana na nowo

Ray-Ban to synonim ikonicznego stylu – marka, która od dekad kształtuje światowe trendy i wciąż potrafi zaskoczyć świeżym spojrzeniem. W tym sezonie wraca z kolekcją MEGA, czyli przeskalowanymi wersjami swoich kultowych modeli. Wayfarer, Clubmaster i Balorama nabierają nowych, wyrazistych kształtów i mocniejszych proporcji, zachowując to, co w nich najbardziej charakterystyczne.

Za nową odsłoną klasyków stoi nikt inny jak A$AP Rocky – artysta i dyrektor kreatywny marki, który z łatwością łączy dziedzictwo z nowoczesnym zacięciem. Efekt? Okulary, które wyglądają jak żywcem wyjęte z kampanii high fashion, ale nadal pozostają uniwersalnym wyborem na co dzień. Ray-Ban jak zawsze daje pewność, że klasyka nie musi być zachowawcza – może być odważna, pewna siebie i na czasie.

W męskim stylu

Styl męski w okularach opiera się na wyczuciu formy i proporcji – tu nie trzeba wiele, żeby wyglądać dobrze. Klucz to dopracowana linia oprawki, naturalnie wpisująca się w codzienny rytm – do pracy, na spacer, w podróży. Klasyczne kształty – prostokątne, lekko zaokrąglone lub bardziej graficzne – pozostają uniwersalne i ponadczasowe, a ciemniejsze kolory, jak czerń, grafit czy bursztynowy brąz, dodają całości elegancji bez przesady.

Wśród marek takich jak Dolce&Gabbana, Ray-Ban, Vogue Eyewear znajdziemy oprawy, które nie potrzebują krzykliwości, żeby robić wrażenie – wystarczy jakość, proporcja i pewność stylu. Dobre okulary w męskim wydaniu, przykładowo model aviator od D&G, działają trochę jak porządny zegarek – są dyskretnym, ale znaczącym akcentem.

Stylowo od najmłodszych lat

Okulary dziecięce już dawno przestały być tylko koniecznością – dziś to stylowy dodatek, rosnący razem z dzieckiem i jego charakterem. W kolekcjach znajdziemy lekkie, elastyczne oprawki tworzone z bezpiecznych, hipoalergicznych materiałów, ze szkłami zapewniającymi skuteczną ochronę przed promieniowaniem UV, które łączą wygodę z nowoczesnym designem. Ich kolory są radosne, ale nieprzerysowane – pastelowe błękity, pudrowe róże, energetyczne zielenie czy klasyczne granaty.

Marki takie jak Vogue Eyewear, Versace a nawet Dolce&Gabbana projektują z myślą o najmłodszych, ale z dorosłym wyczuciem stylu. Dzięki temu dzieci mogą czuć się pewnie i stylowo. A rodzice mają pewność, że to wybór nie tylko modny, ale i mądry.

i Autor: materiały prasowe Prada