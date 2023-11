7 nieoczywistych produktów pielęgnacyjnych, które warto znać

Jesień na rowerze – co zrobić, by cieszyć się jazdą?

WIĘCEJ NIŻ DEMAKIJAŻ

Zmywanie wodoodpornej mascary czy podkładu z formułą long lasting bywa wyzwaniem. Ale w drogeriach pojawia się coraz więcej produktów, które łączą formułę masła, żelu czy olejku w jednym produkcie i po dodaniu wody zmieniają konsystencję. Dzięki temu usuwają zanieczyszczenia i makijaż jeszcze skuteczniej! Dostępny w gabinetach medycyny estetycznej ZO® Skin Health Balancing Cleansing Emulsion pokochają osoby ze skórą bardzo wrażliwą. Posiada innowacyjną konsystencję żelu, zmieniającego się w mleczko. W kontakcie z suchą skórą żelowa formuła rozpływa się, rozpuszczając makijaż i zanieczyszczenia bez uszkadzania bariery ochronnej skóry. Po zwilżeniu wodą żel zmienia się w płynne, łatwe do spłukania mleczko. Resibo Melt Away (dostępny w Super-Pharm) to balsam do demakijażu, który z łatwością zmyjesz wodą. Delikatnie i skutecznie usuwa makijaż, nawet wodoodporny. Przyjemna, pachnąca mango konsystencja masła pod wpływem ciepła Twojego ciała zmienia się w olejek. Po prostu ogrzej balsam w dłoniach, rozprowadź na twarzy i zmyj wodą. Tylko i aż tyle dla absolutnej czystości Twojej skóry!

WYPRÓBUJ: ZO® Skin Health Balancing Cleansing Emulsion, 270 zł/200 ml | Resibo Melt Away - balsam do demakijażu, 89,99 zł/100 ml (dostępny w Super-Pharm)

A TO NIEZŁA MASKA!

Maseczki to najlepsze przyjaciółki naszej cery – nie tylko przed wielkim wyjściem. Przywracają skórze gładkość, blask i w kwadrans usuwają oznaki zmęczenia. NUXE Prodigieuse® BOOST Rozświetlająca maska detoksykująca z ekstraktem z cytrusów wmasowana w skórę zmienia konsystencję z żelowej w oleistą. Dzięki tej niezwykłej formule, a także subtelnemu odświeżającemu zapachowi w 100% pochodzenia naturalnego, zapewnia niesamowicie przyjemne ultrasensoryczne doznania. W kontakcie z wodą ponownie się przekształca, tym razem z olejku w delikatne mleczko, które z łatwością spłukuje się wraz z wszelkimi zanieczyszczeniami. Efekt oczyszczenia, wygładzenia oraz napięcia jest widoczny i natychmiastowy. Do skóry z niedoskonałościami doskonale sprawdzi się BARWA SIARKOWA® Siarkowy peeling-maska 2w1 dzięki naturalnym składnikom złuszczającym dogłębnie oczyszcza i wygładza. Innowacyjna formuła 2w1 sprawia, że kosmetyk może być stosowany jako maska lub peeling. Zapewnia skórze odświeżenie, oczyszczenie porów i złagodzenie podrażnień.

WYPRÓBUJ: NUXE Prodigieuse® BOOST Rozświetlająca maska detoksykująca, 128 zł/75 ml | BARWA SIARKOWA® Siarkowy peeling-maska 2 w 1, 22,99 zł/120 ml

CHŁÓDŹ, MRÓŹ, PIĘKNIEJ

Kosmetyk wyjęty prosto z lodówki oprócz właściwości pielęgnacyjnych wspaniale orzeźwia skórę, pomaga pozbyć się opuchnięć i potrafi obudzić nas niczym filiżanka espresso. PERFECTA HYALURON ICE Multi-Hydrator Serum do twarzy na noc zapewnia natychmiastowe ukojenie dla skóry potrzebującej głębokiego nawodnienia i wzmocnienia. Sprawia, że podrażnienia oraz zaczerwienienia powstałe w ciągu dnia są zniwelowane, a cera po nocy jest wypoczęta, widocznie wygładzona i naturalnie świetlista. Zawiera 3 rodzaje kwasu hialuronowego, elektrolity (magnez, miedź, cynk) wzmacniające kondycję skóry i przyspieszające jej regenerację. Produkt można stosować w temperaturze pokojowej (świetnie nawilży), schłodzić w lodówce (zapewni uczucie przyjemnego odświeżenia i nawilżenia, niweluje oznaki zmęczenia) lub zamrozić (natychmiastowe uczucie odświeżenia i nawilżenia, niweluje poranny dyskomfort obrzmiałej twarzy i zostawia skórę widocznie rozświetloną i pełną energii). Serum nie traci swoich właściwości pielęgnacyjnych podczas wielokrotnego zamrażania i odmrażania.

WYPRÓBUJ: PERFECTA HYALURON ICE Multi-Hydrator Serum do twarzy na noc, 31,99 zł/50 ml

KOLOR INDYWIDUALNY

W makijażu najlepsza jest… zabawa. A gdy do tego wprowadzimy element niepewności, będzie jeszcze bardziej fascynująca. CELIA Pomadka utlenialna zawiera unikalne pigmenty, które zmieniają kolor podczas wykonywania makijażu. Nadaje ustom niepowtarzalny, indywidualny efekt. Dodatkowo jest wyjątkowo trwała - utrzymuje się na ustach przez wiele godzin. Zawiera 60% składników odżywczo-regenerujących zapewniających optymalne natłuszczenie i nawilżenie ust.

WYPRÓBUJ: CELIA Pomadka utlenialna, 17,99 zł/4 g

SUPLEMENT JAK PYSZNY NAPÓJ

Umówmy się, że łykanie suplementów często nie należy do najprzyjemniejszych. Chyba, że smakują jak napój przygotowany z egzotycznych owoców. Kolagenowa formuła piękna REMÉ to kompozycja bioaktywnych peptydów kolagenowych VERSIOL® oraz witamin i minerałów, które wspierają zdrowie skóry, włosów i paznokci. Skuteczność produktu VERISOL® wykazano w licznych badaniach klinicznych. Peptydy kolagenowe w formie proszku cechuje również wysoka przyswajalność. Na rynku dostępne są również gotowe formy płynne, natomiast te zazwyczaj zawierają konserwanty. REMÉ dostępne jest w trzech wersjach smakowych: truskawka + opuncja figowa, pomarańcza + marakuja i neutralny. Marka zapowiedziała też jesienią pojawienie się nowych smaków idealnie wpisujących się w atmosferę jesienno-zimowych dni. Stay tuned!

WYPRÓBUJ: Kolagenowa formuła piękna REMÉ, ok. 80 zł/30 porcji

Pielęgnacja