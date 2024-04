adidas i BIZUU odsłaniają oficjalne kolekcje na Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024!

To mój najlepszy patent na rumianie policzki. Wiosną sięgam tylko po ten kosmetyk

Z okazji jubileuszu setnej rocznicy udziału biało-czerwonych w igrzyskach, Polski Komitet Olimpijski zaprezentował również nowe logo reprezentacji - Team PL, a dla uhonorowania polskich sportowców, na wydarzenie zostali zaproszeni również potomkowie pierwszych polskich medalistów olimpijskich. Uroczystość zwieńczył pokaz, który połączył świat mody i sportu.

Oficjalne stroje olimpijskie zostały zaprojektowane przez polską markę modową BIZUU i globalnego giganta sportowego - adidas. Oba brandy, znane z przełamywania konwencji, wnoszą świeże podejście do projektowania. Współpraca z Polskim Komitetem Olimpijskim jest wyróżnieniem, a także wyrazem dumy z naszych osiągnięć zarówno na polu sportu, jak i w świecie mody.

Marka BIZUU kolekcją olimpijską reprezentuje narodową historię oraz kulturę, styl, a także tradycje polskich projektantów na międzynarodowej scenie sportowej. To nie tylko przywilej, ale również możliwość podkreślenia polskiego dziedzictwa i osiągnięć w świecie mody, które w zaprezentowanej kolekcji łączą się z osiągnięciami polskich sportowców na arenach olimpijskich. Inspiracje do stworzenia kolekcji zostały zaczerpnięte z mody przedwojennej oraz tej powojennej. Styl oraz DNA, z których znane jest BIZUU, wyróżnia zaprezentowaną kolekcję i nadaje projektom niepowtarzalny charakter. Specjalnie na tę okazję Blanka Jordan oraz Zuzanna Wachowiak wraz z zespołem grafików BIZUU zaprojektowały print pojawiający się w całej kolekcji. Kompozycja składa się z takich roślin jak żyto, jeżyna, podagrycznik i jarzębina, wzbogacona jest kwiatami: mak polny, chaber, bławatek, stokrotka i mak lekarski, a wśród tego bogactwa polskiej flory znajduje się również wróbel. Tło tworzą rozety koronki, nawiązujące do dziedzictwa rękodzieła i będące hołdem dla słynnych koronek koniakowskich. Ta inspiracja przejawia się również w zastosowanej technice twórczej, ponieważ każdy element printu został ręcznie narysowany przez grafików marki BIZUU.

Polscy sportowcy, walczący na olimpijskich arenach w stolicy Francji będa mieli na sobie projekty adidasa. adidas, odpowiedzialny za sportowe kreacje polskich Olimpijczyków oraz Paralimpijczyków, w tym również stroje na podium, podszedł do projektów z ikoniczną prostotą. Zaproponowany minimalizm podkreśla pewność siebie oraz sylwetki sportowców, oferując im nowoczesny styl i maksymalny komfort. Prostota umożliwiła projektantom adidas skupić się przede wszystkim na konstrukcji i dopasowanej formie.

W strojach sportowych pojawia się również dynamiczny nowy font, inspirowany płomieniem sportowej pasji. Motyw ognia jednoczy ludzi, łącząc pokolenia. Rolą marki adidas jako odpowiedzialnej za ubiór reprezentacji Polski jest podtrzymywanie wewnętrznego ognia polskich sportowców. Z każdym krokiem, z każdym gestem i każdym ruchem płomień umieszczony na strojach będzie poruszać się wraz z ruchem ciała.

adidas oraz BIZUU dołączają do Polskiej Rodziny Olimpijskiej z projektami, które zwrócą uwagę nie tylko sportowców i pasjonatów sportu, ale również miłośników mody.

Uroczysta ceremonia otwarcia igrzysk w Paryżu już 26 lipca!

i Autor: Materiały prasowe BIZUU

i Autor: Materiały prasowe BIZUU

i Autor: Materiały prasowe BIZUU

i Autor: Materiały prasowe BIZUU