adidas Originals rozgrzewa Warszawę: święto tańca i kreatywności w Answear Concept Store 

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 12:00 i trwało aż do wieczora, oferując bogaty program pełen niespodzianek. Jedną z głównych atrakcji była strefa customizacji prowadzona przez ekipę ze Sneaker Boyz. Każdy, kto zakupił produkty adidas Originals, mógł je spersonalizować wybranymi technikami. Na własne oczy można się było przekonać, że kultowe, klasyczne modele Gazelle, czy Campus mogą być noszone na tysiąc sposobów, w tysiącu miejsc, nabierając wielu nowych kontekstów. Ta możliwość spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, a strefa customizacji Answear Krawiec, w której poza obuwiem, można była spersonalizować odzież, tętniła życiem przez cały dzień.

Dla wszystkich uczestników tego otwartego wydarzenia przygotowano zaaranżowaną strefę selfie oraz Videobudkę 360, gdzie można było zrobić efektowne zdjęcia i nagrania, idealne do udostępnienia w social mediach. Nie zabrakło również energetycznych rytmów muzycznych, które zapewniały DJki: Tycjana oraz NEEN NAH. Ich sety dodawały dynamiki i tworzyły niesamowitą atmosferę, w której uczestnicy mogli się bawić i tańczyć.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia były warsztaty taneczne pod okiem znakomitego choreografa i tancerza, Alexa Kwiatkowskiego. Znany ze swojego talentu i pasji, przyciągnął na niebieski parkiet adidas Originals wielu entuzjastów tańca, którzy mogli z bliska podpatrzeć jego technikę i nauczyć się nowych ruchów pod okiem profesjonalisty.

Podczas eventu zaprezentowano również wyniki konkursu My Dance Story /https://mydance.answear.com//, w ramach którego adidas Originals i Answear zaprosili uczestników do wyrażenia swojej pasji do tańca. Finałowe prace konkursowe, w tym złożony z nich atrakcyjny teledysk oraz profesjonalna sesja foto w klimacie adidas Originals z udziałem zwycięzców, stały się inspiracją dla wszystkich obecnych.

Wydarzenie było także okazją do premierowych zakupów najnowszej kolekcji adidas Originals, którą dodatkowo w tym dniu można było spersonalizować w tematycznie zaaranżowanym Answear Concept Store. Uczestnicy mieli również możliwość spotkania specjalnych gości, znanych w środowisku tanecznym i sneakersowym, co dodatkowo podkreślało prestiż i atrakcyjność wydarzenia.

Answear Concept Store został opanowany przez adidas Originals i zaprasza do zapoznania się z najnowszą kolekcją dostępną w concept store.

i Autor: materiał prasowy Adidas

