Adwent pełen wyjątkowych momentów

The Ritual of Advent to więcej niż tylko odliczanie – to celebracja tego wyjątkowego okresu. Kalendarze adwentowe Rituals zostały stworzone po to, aby przypominać, że warto odnajdywać radość i znaczenie w drobnych momentach. Każdy z kalendarzy został zaprojektowany tak, aby rozpieszczać ciało, umysł i duszę, łącząc ekscytację z odkrywania prezentów z wyjątkowością tej magicznej chwili.

Kolekcja kalendarzy na 2024 rok, składająca się z czterech starannie dobranych wzorów, inspirowana jest holenderskim dziedzictwem marki Rituals i świąteczną magią Amsterdamu:

Kalendarz Adwentowy Classic przedstawia urok ikonicznych amsterdamskich domów nad kanałami.

Kalendarz Adwentowy Deluxe to artystyczna interpretacja miasteczka położonego pośród znanych na całym świecie kanałów.

Kalendarz Adwentowy Premium inspirowany jest magiczną atmosferą zimowego Amsterdamu.

Men’s Advent to kalendarz zaprojektowany tak, aby pomieścić dwanaście kultowych bestsellerów stworzonych specjalnie dla mężczyzn.

- Cieszymy się, że możemy zaprezentować wyjątkowe produkty w naszej najnowszej kolekcji kalendarzy adwentowych. Lubimy zaskakiwać, oferując unikatowe i niezapomniane doświadczenia, dlatego w kalendarzach Delux i Premium nasi klienci znajdą między innymi nowy, innowacyjny peeling do skóry głowy z Elixir Hair Collection – mówi Lot van Rij, dyrektor ds. innowacji w Rituals

W kalendarzach Classic, Delux i Premium znajdują się również cztery świecie na cztery niedziele Adwentu, które podkreślą atmosferę domowego ciepła, tradycji i oczekiwania.

- Każdy kalendarz adwentowy jest wykonany z dbałością o szczegóły w każdym aspekcie – projektu, inspiracji czy konstrukcji. Zostały zaprojektowane w taki sposób, aby w Twoim domu stać się główną dekoracją budującą świąteczną atmosferę. Wiemy, że kalendarze są wyjątkowymi przedmiotami, które będą doceniane przez kolejne lata – dodaje Raymond Cloosterman, założyciel i dyrektor generalny Rituals.

Kalendarz adwentowy Classic

Klasyczny projekt kalendarza zainspirowany został duchem holenderskiego dziedzictwa Rituals. Tegoroczna wersja Classic przedstawia urok tętniących życiem amsterdamskich domów nad kanałami i ich malowniczą scenerię. Kalendarz zawiera bestsellery Rituals – produkty do ciała i domu, kosmetyki z limitowanych edycji, a także cztery wyjątkowe świece. 24 niespodzianki na 24 chwile radości.

Kalendarz Classic dostępny będzie tylko w sprzedaży online, na stronie www.rituals.com oraz w aplikacji Rituals.

Kalendarze Classic będą dostępne również perfumeriach Sephora w kolorze zielonym i Douglas w kolorze czarnym oraz czerwonym, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online.

i Autor: materiały prasowe Rituals

Kalendarz adwentowy Deluxe

Zainspirowane holenderskim dziedzictwem Rituals, magiczne świąteczne miasteczko jest artystyczną interpretacją krajobrazu Amsterdamu – znane na całym świecie kanały przecinające tkankę miasta, zostały otoczone piękną architekturą i ożywione migoczącymi lampkami LED. Wśród 24 prezentów znajdujących się w kalendarzu są między innymi innowacyjne nowości, uwielbiane produkty z Private Collection, kosmetyki z edycji limitowanej, świece oraz dwa pełnowymiarowe produkty. Te wszystkie elementy czynią ten kalendarz idealnym prezentem dla ukochanej osoby.

i Autor: materiały prasowe Rituals

Kalendarz adwentowy Premium

Zainspirowany magią świątecznego Amsterdamu, tegoroczny kalendarz Premium wypełniony został kultowymi bestsellerami, kosmetykami z limitowanej edycji, a także najnowszą wodą perfumowaną, siedmioma pełnowymiarowymi produktami i wyjątkowymi świecami adwentowymi. To idealny prezent dla wszystkich kochających odliczanie do świąt.