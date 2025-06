Agata Kulesza i Zalando zapraszają na polskie wybrzeże w kampanii: "W co mam się ubrać?”

Magia spojrzenia: rola i historia tuszu do rzęs. Te tusze do rzęs odmienią Twój makijaż

W letniej kampanii Zalando Agata Kulesza z humorem i dużą dawką autentyczności staje oko w oko z dobrze znanymi wakacyjnymi dylematami. W trzech krótkich wideo mierzy się z pytaniami, które wielu z nas zadaje sobie latem: "W co mam się ubrać, żeby poczuć smak wakacji?", "W co mam się ubrać, kiedy lato nie może się zdecydować?" oraz "W co mam się ubrać, by złapać trochę cienia?". Kultowe krajobrazy polskiego morza staną się tłem dla inspirujących stylizacji z bogatej oferty Zalando, które udowodnią, że wakacyjny look nie boi się ani słońca, ani deszczu.

Agata Kulesza, z jej charakterystycznym wdziękiem, pokazuje, jak bez wysiłku celebrować każdy letni moment, czując się pewnie i stylowo. Kampania Zalando to praktyczna lekcja, jak łączyć modę z komfortem, korzystając z tysięcy propozycji marek idealnie dopasowanych do nieprzewidywalnej, polskiej aury.

Agencją odpowiedzialną za strategię i koncepcję kreatywną kampanii było 180heartbeats + JUNG v.MATT, a jej realizację zapewniło studio Shoot Me Visual Artists. Reżyserem wszystkich reklam była Kasia Bielska, a zdjęcia wykonał Daniel Antropik.

i Autor: materiały prasowe Zalando

i Autor: materiały prasowe Zalando