Agnieszka Niedziałek zwróciła uwagę na 5 popularnych problemów trychologicznych. Ekspertka wskazuje, jak je wyeliminować

Spalony przedziałek

Podczas Projektu Plaża TVN najwięcej naoglądałam się, niestety… spalonych przedziałków! Poparzenia słoneczne dotyczą nie tylko skóry twarzy i ciała, ale też skóry głowy. Dlatego tak ważna jest ochrona przeciwsłoneczna: nakrycia głowy, uczesania w których włosy przykrywają przedziałek, czy też zastosowanie kosmetyku z filtrem. Może to być nawet spray do twarzy i ciała o takich właściwościach. Poparzona skóra głowy to ryzyko takie samo, jak w przypadku skóry twarzy i ciała: dyskomfort, rumień, a w najgorszym przypadku: zmiany nowotworowe. Sztandarowym przypadkiem jest rogowacenie słoneczne, czyli brunatne plamki widywane często na głowie u osób z przerzedzonymi włosami lub bez włosów, najczęściej starszych - skomentowała Agnieszka Niedziałek.

Kosmetyk z filtrem, o którym wspomniała ekspertka, to zatem kosmetyk, który warto mieć ze sobą z wielu powodów. Przykładem jest mgiełka Garnier Vitamin C. Ochroni nie tylko skórę twarzy, również taką pokrytą kosmetykami do makijażu, ale nawet przedziałek, który jest podatny na poparzenia słoneczne.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Garnier

Piasek we włosach

Piasek we włosach z kolei widywałam najczęściej u dzieci. Wiadomo, plaża i wakacje to czas na szalone zabawy na plaży, kąpiele w morzu, budowanie zamków z piasku. Ważne, by po takich atrakcjach zawsze dokładnie umyć skórę głowy i włosy, bo wszelkie zanieczyszczenia mogą podrażniać, wywoływać swędzenie czy zaczerwienienie - przypomniała o podstawach ekspertka.

W asortymencie marki Garnier można znaleźć szampony dedykowane różnym typom włosów. Spersonalizowana pielęgnacja pozwoli najlepiej zadbać o potrzeby włosów i skóry głowy.

Blaknący kolor włosów

Osoby z farbowanymi włosami mogą zauważyć, że latem ich kolor jest mniej intensywny, szybciej się wypłukuje i blednie. To normalne: tak reagują włosy na częsty kontakt z wodą i promieniowanie UV. Po wakacjach warto odświeżyć kolor, osobiście wybieram ognisty odcień Garnier Color Naturals 7.40, a aby kolor utrzymywał się jak najdłużej, po każdym myciu stosuję odżywkę, na przykład Garnier Goodbye Damage. Odżywka ułatwia rozczesywanie, a także pokrywa włosy lekką, niewidzialną warstwą ochronną, która ogranicza blaknięcie koloru – wskazuje bazując na własnym doświadczeniu Agnieszka Niedziałek.

Za trwałość koloru odpowiada nie tylko sama farba, ale również pielęgnacja po koloryzacji. Ekspertka marki zdradziła połączenie, które pozwala przedłużyć jej ognisty odcień.

i Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Rozdwojone końcówki

Licznie wspominam też grono osób z rozdwojonymi końcówkami włosów. Nic dziwnego: rozpuszczone włosy, wiatr, częste przebieranie się, wiązanie i rozplątywanie włosów to prosta droga do ich nadwyrężenia. W takiej sytuacji nie ma innej rady, niż jak najszybciej po powrocie z wakacji odwiedzić fryzjera i rozdwojone końcówki podciąć. A żeby uniknąć kolejnych zniszczeń, po każdym myciu warto nałożyć serum. Wersja dla włosów kręconych, lub włosów bardzo zniszczonych, to nałożenie odżywki bez spłukiwania, a na to serum - metoda warstwowa! - podkreśla ekspertka Garnier.

Ogromne doświadczenie Agnieszki Niedziałek sprawia, że nawet w sytuacjach, które mogłyby się wydawać beznadziejne, ma swoje sprawdzone triki. Kiedy odżywka to zbyt mało, warto wesprzeć ją drugim kosmetykiem, który pozwoli uzyskać jeszcze lepszy efekt. Serum wspierającym działanie odżywki może być Garnier Fructis Sleek & Stay, a w roli odżywki sprawdzi się krem bez spłukiwania 10w1 Garnier Fructis Goodbye Damage.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Garnier

Nadmiernie przetłuszczone włosy

Nadmierne przetłuszczenie nie jest ściśle związane z latem, ale biorąc pod uwagę większy wysiłek fizyczny i wyższe temperatury, skóra głowy może poza wydzielaniem łoju po prostu bardziej się pocić. Wtedy dyskomfort związany z przetłuszczaniem może być jeszcze silniej odczuwalny, a sposobem na jego rozwiązaniem jest mycie wtedy, gdy tylko pojawi się taka potrzeba. Viralowy “trening włosów” polegający na przetrzymaniu przetłuszczonej głowy jak najdłużej, to prosta droga do problemów, czy nawet stanów zapalnych. Podpowiem, że w składzie szamponów warto szukać składników takich jak niacynamid czy kwas salicylowy, które często znajdują się w produktach przeznaczonych typowo do skóry skłonnej do nadprodukcji sebum – radzi Agnieszka Niedziałek.

Szampon do włosów przetłuszczających się Garnier Fructis Fresh to jedna z takich formuł, o których wspomniała ekspertka.

i Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Każda pora roku charakteryzuje się swoimi problemami z włosami, ale muszę przyznać, że lato wyjątkowo nie oszczędza! Najważniejsza w pielęgnacji jest systematyczność, regularność w nakładaniu odżywek i masek czy też serum przy każdym myciu, a nie dopiero, gdy zniszczenia staną się nieodwracalne. Ale i tutaj jest nadzieja: tak zwany w branży fryzjerskiej “okład z nożyczek”, a następnie wdrożenie pielęgnacji. Powodzenia! - podsumowała Agnieszka Niedziałek.

