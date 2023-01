Akcja regeneracja dla Twojej skóry

WŁĄCZ ŚWIATŁO SWOJEJ SKÓRY

Na początek weźmy utratę blasku. Linia Sesderma C-VIT o działaniu rozświetlająco-odmładzającym pomoże skórze przywrócić młodzieńczą świeżość. „Dermokosmetyki z linii C-VIT marki Sesderma zawierają najbardziej stabilną formułę witamy C czyli 3-O-etylowy kwas askorbinowy, który ma też niezwykle szerokie spektrum działania (jednocześnie rozjaśnia, stymuluje kolagen, zwiększa elastyczność i poprawia stan naczyń krwionośnych w skórze). Ta forma witaminy C jest również bardziej efektywna niż inne pochodne kwasu askorbinowego.”- Elżbieta Skalska, Global Business Director Sesderma. W linii zastosowano również kompleks ANTIOX BOOSTER SYSTEM, który ma silne właściwości antyoksydacyjnie.

OBUDŹ MŁODOŚĆ

Masz wrażenie, że Twoja skóra zapadła w sen zimowy? Czas pobudzić ją do działania. Linia Sesderma Factor G Renew zwiększa syntezę kolagenu, nawet o 86%, i elastyny, aż do 76%. Ponadto linia ta opóźnia procesy starzenia komórek, działa przeciwrodnikowo i nawilżająco. Ogranicza widoczność zmarszczek oraz linii mimicznych. Pomaga także wyrównać koloryt i ujednolicić powierzchnię skóry, czego bardzo potrzebujemy po okresie letnim, kiedy to skóra jest często eksponowana na słońce, a przebarwienia wracają z podwójną siłą. Poza wieloma czynnikami wzrostu linia zawiera w swoich recepturach tripeptydy, komórki macierzyste jabłoni domowej, wąkrotkę azjatycką oraz bogaty kompleks antyoksydacyjny.

ZMARSZCZKI? ŻEGNAJCIE!

Jesień i zima to doskonały moment na włączenie do pielęgnacji retinolu. Sesderma Reti Age to linia dermokosmetyków przeciwstarzeniowych, których formuła oparta jest na trzech formach tej substancji. Jest bezwzględna dla zmarszczek, linii mimicznych i przebarwień. Świetnie wpływa też na poprawę elastyczności - kosmetyki te aktywują fibroblasty skóry, co wyraźnie zwiększa produkcję kolagenu. W naskórku retinoidy stymulują proliferację keranocytów – wpływa to na poprawę złuszczania, tekstury i kolorytu skóry. Siła przeciwstarzeniowa jest wzmocniona działaniem innych składników, takich jak kwas hialuronowy i czynniki wzrostu, które działają synergicznie z trzema formami retinolu. Dzięki temu systemowi jest bardzo dobrze tolerowany przez skóry, nawet o większej wrażliwości i reaktywności.

„Moją ulubioną linią w tym okresie jest linia Resveraderm. W tym okresie stosuję ją zwłaszcza w połączeniu z linią C-VIT. Resveraderm nawilża skórę, stymuluje do pracy włókna kolagenowe, odpowiadające za jędrność i elastyczność skóry. Dodatkowo pobudza odnowę komórkową, przywracając gęstość i gładkość skóry. Rozjaśnia przebarwienia i normalizuje melanogenezę, zapobiegając powstawaniu nowych przebarwień.”- dodaje Anna Kwaśnik, Head of Marketing Sesderma.

PIELĘGNACJA PO MĘSKU

Panowie w sezonie zimowym powinni także przyjrzeć kondycji swojej skóry. Choć męska skóra jest grubsza, a oznaki starzenia zazwyczaj pojawiają się później, to także potrzebuje wsparcia. Linia Sesderma Men zawiera składniki o silnym działaniu przeciwzmarszczkowym, m.in. czynniki wzrostu, peptydy biomimetyczne oraz komórki macierzyste, które pobudzają syntezę włókien kolagenu i elastyny, zwiększają ilość procesów naprawczych w skórze oraz chronią DNA przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki. Mężczyźni docenią kosmetyki z tej linii za lekką i szybko wchłaniająca się konsystencję i brak tłustej warstwy na powierzchni skóry.

