Answear.com wprowadza nową kolekcję Renewed z pierwszymi w Polsce cyfrowymi paszportami produktu dla odzieży upcyklingowej

Pionierskie rozwiązanie na polskim rynku

Pierwsze w Polsce trójstronne partnerstwo INTU Circularity, Answear.com i Caruma wdraża innowacyjne cyfrowe paszporty produktu dla odzieży po naprawie i recyklingu. To przełomowe wdrożenie dla produktów odzieżowych pochodzących z upcyklingu w polskim e-commerce.

Jak działają cyfrowe paszporty?

Cyfrowy paszport produktu potwierdza autentyczne pochodzenie i historię transformacji każdego elementu. Skanując kod QR lub dotykając tagu NFC, klienci uzyskują dostęp do informacji o produkcie źródłowym, szczegółach procesu upcyklingu i wskaźnikach zrównoważonego rozwoju. Dzięki aplikacji Go2NFT użytkownicy mogą również przeglądać całą kolekcję i otrzymywać bonusy.

Unikatowa kolekcja z misją

Najnowsza kolekcja Renewed prezentuje transformację denimu w kamizelki i torby shopperki oraz wiskozowych sukienek i koszul w letnie topy. Każdy element to ręczna praca zespołu rękodzielników INTU Circularity, którzy specjalizują się w upcyklingu, wykraczającym poza prostą naprawę.

INTU to firma działająca w duchu less waste, tworząca unikalne produkty z wysokiej jakości odzyskanych materiałów. Wszystkie działania wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym i redukcję szkodliwego odpadu tekstylnego.

Przygotowanie na przyszłość

Wdrożenie cyfrowych paszportów produktu to strategiczne przygotowanie na nadchodzące zmiany prawne. Technologia DPP stanie się obowiązkowa dla producentów tekstyliów w ciągu najbliższych dwóch lat na mocy przepisów UE ESPR. Opanowaliśmy sztukę rekonstrukcji i upcyklingu ubrań, dzięki czemu tworzymy zupełnie nowe, unikatowe elementy garderoby

Veronika Czarnocka, CEO INTU Circularity To dla nas ogromna duma, że jako Answear wyznaczamy nowe standardy w branży. Współpraca z INTU i Caruma pozwala nam łączyć pasję do mody z odpowiedzialnością za przyszłość – cyfrowe paszporty to nie tylko technologia, ale prawdziwa rewolucja w transparentności i zaufaniu między marką a klientem

Anna Szwec, PR & Communication Manager Answear.com

Dostępność

Odnowione ubrania z cyfrowymi paszportami są dostępne na stronie answear.com. Wybierając produkty z sekcji Renewed, klienci stawiają na unikalność szafy i dbają o środowisko. Zgodnie z hasłem "We fix fashion - the cool way", kolekcja Renewed oferuje niepowtarzalne produkty, przyczyniając się do zmniejszenia odpadów tekstylnych.

i Autor: materiały prasowe Renewed

